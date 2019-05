Missione ExoMars | un centro di controllo europeo per il rover marziano

Pietra miliare per la Missione ExoMars 2020 : il cuore del Rover integrato e testato con successo : Dopo una fase ingegneristica sfidante, il Laboratorio Analitico (ALD), il cuore del Rover per la Missione ESA ExoMars 2020, è stato integrato e testato con successo da Thales Alenia Space, Joint Venture tra Thales 67% e Leonardo 33%, nel suo sito di Torino. Ora è pronto per essere integrato nel Rover, denominato Rosalind Franklin, fornito da Airbus Defense and Space nel Regno Unito. Il Rover europeo sarà il primo in grado di scavare a una ...