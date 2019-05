Milan | Gattuso saluta Donnarumma | “Grazie mister | uomo vero”

Nuovo allenatore Milan 2019 : sostituto Gattuso - ecco i nomi favoriti : Nuovo allenatore Milan 2019: sostituto Gattuso, ecco i nomi favoriti È tempo di cambiamenti in casa Milan. Il 28 maggio 2019 con un comunicato ufficiale la società ha annunciato di aver consensualmente interrotto con effetto immediato il rapporto con il proprio allenatore Gennaro Gattuso. Nuovo allenatore Milan, inizia una nuova era? La stessa società AC Milan ha aggiunto che c’è l’intenzione di avviare “un processo di ...

Gazidis alla Gazzetta : “Maldini? Lui è il Milan - lo vorrei come dt. Sempre grati a Leo e Gattuso” : L’amministratore delegato Ivan Gazidis ha concesso, per la prima volta da quando è arrivato al Milan, una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. Il massimo dirigente rossonero ha parlato degli addii di Leonardo e Gattuso e del ruolo che vorrebbe far ricoprire a Paolo Maldini. Ad inizio intervista, Gazidis ha parlato della nuova proprietà, che ha letteralmente salvato il Milan dalla bancarotta: “Sono arrivato a dicembre e ho ...

Dagli addii di Leonardo e Gattuso alla stima per Maldini - a tutto Gazidis : “vi svelo come voglio far grande il Milan” : L’amministratore delegato del Milan ha parlato dei suoi obiettivi e delle sue strategie, puntando forte sulla figura di Paolo Maldini Prima le dimissioni di Leonardo, poi a stretto giro di posta quelle di Gattuso. Quella di ieri è stata una giornata davvero frenetica a Casa Milan, dove sono stati firmati i documenti che hanno sancito gli addii dell’ormai ex allenatore rossonero e del responsabile dell’area ...

Allenatore Milan - i successori di Gattuso : quattro nomi in primo piano [FOTO] : 1/6 Spada/LaPresse ...

Gennaro Gattuso lascia la panchina del Milan e rinuncia a due anni di contratto : Gennaro Gattuso non è più l’allenatore del Milan: il tecnico ha firmato la rescissione consensuale dell’accordo che lo legava per altri due anni alla società rossonera. Una scelta dettata da diversità di vedute con la dirigenza, che sembra voler puntare soprattutto sui giovani e che nasconde un retroscena particolare: con la firma messa ieri nero su bianco, Gattuso rinuncia a quasi 11 milioni di euro che serviranno a pagare gli stipendi del suo ...

Gattuso lascia il Milan e rinuncia a due anni di stipendio : il commento di Salvini : “rinunciare ai quattrini non è di moda in questi tempi. Mi piacerebbe che lo facesse anche qualche conduttore Rai”. Sono le dichiarazioni del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, a Quarta Repubblica su Rete4, che ha commentato la decisione di Gennaro Gattuso di lasciare il Milan rinunciando al contratto con il club rossonero. La notizia era ormai nell’aria ma adesso è arrivata l’ufficialità, Salvini ha ...

Addio Gattuso - le parole dell’ex direttore sportivo del Milan Mirabelli : L’ex direttore sportivo del Milan, Massimiliano Mirabelli, dopo l’Addio di Gattuso al club rossonero ha twittato un messaggio destinato all’allenatore in cui ha voluto sottolineare il lavoro fatto da Gattuso e la grandezza della persona. Nelle ultime ore, Mirabelli è stato accostato alla Fiorentina e potrebbe decidere di portare sulla panchina viola proprio Gattuso in caso di separazione tra i gigliati e Vincenzo ...

Calcio : Milan. si dimette Leonardo - risoluzione con Gattuso : Calcio: il dirigente Leonardo e il tecnico Rino Gattuso non sono più al Milan. Il primo si e' dimesso dal suo incarico, il secondo ha risolto

Gattuso lascia il Milan : arriva l’ufficialità del club : Il Milan ha pubblicato un comunicato stampa – sul proprio sito web – con cui ha comunicato di aver rescisso consensualmente il contratto con Rino Gattuso, che non sarà l’allenatore rossonero nella prossima stagione. Questo il testo del comunicato ufficiale: “AC Milan e Gennaro Gattuso annunciano di aver consensualmente interrotto con effetto immediato il rapporto professionale come allenatore della Prima Squadra. Il club ora ...

Gennaro Gattuso lascia il Milan rinunciando a 10 milioni di euro per lo staff : Gennaro Gattuso lascia la panchina del Milan da vero signore, mostrando ancora un volta quanto sia attaccato ai colori rossoneri. L’ex campione del mondo ha infatti rinunciato a due anni di contratto e 10 milioni lordi.″È stata una scelta sofferta ma ponderata - le parole di congedo al sito di ‘Repubblica’ -, una decisione non facile ma che dovevo prendere. Non c’è stato un momento preciso in cui ...

Milan - l'addio di Gattuso in rossonero : tutti suoi show memorabili in 120 secondi : Il tecnico del Milan ed ex giocatore Gennaro Gattuso lascerà il club rossonero, ecco tutti gli show di Ringhio in conferenza stampa Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Milan - risparmio di 11 mln da addii Gattuso e Leonardo : La rivoluzione in casa Milan diventa realtà. Nello stesso giorno infatti la società rossonera ha annunciato gli addii di Gennaro Gattuso e di Leonardo, con il club ora alla ricerca di un nuovo allenatore e di un nuovo direttore sportivo. Ma che risparmiano possono portare le doppie dimissioni, rispetto ad un doppio esonero? Nel dettaglio, […] L'articolo Milan, risparmio di 11 mln da addii Gattuso e Leonardo è stato realizzato da Calcio e ...

Milan - risparmio di oltre 11 milioni con le dimissioni di Gattuso e Leonardo : La rivoluzione in casa Milan diventa realtà. Nello stesso giorno infatti la società rossonera ha annunciato gli addii di Gennaro Gattuso e di Leonardo, con il club ora alla ricerca di un nuovo allenatore e di un nuovo direttore sportivo. Ma che risparmiano possono portare le doppie dimissioni, rispetto ad un doppio esonero? Nel dettaglio, […] L'articolo Milan, risparmio di oltre 11 milioni con le dimissioni di Gattuso e Leonardo è stato ...

Milan - risolto il contratto con Gattuso : le parole di Gazidis : Dopo Leonardo, diventa ufficiale anche l’addio al Milan del tecnico Rino Gattuso. Se per il brasiliano si è trattato di dimissioni, per Gattuso si tratta di risoluzione consensuale: “AC Milan e Gennaro Gattuso annunciano di aver consensualmente interrotto con effetto immediato il rapporto professionale come allenatore della prima squadra” si legge nella nota ufficiale. “Il Club ora avvierà un processo di selezione ...