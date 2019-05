Milan | Donnarumma saluta Gattuso | “Grazie mister | uomo vero”

Milan - Gattuso saluta Donnarumma : “Grazie mister - uomo vero” : Messaggi d’affetto, dopo l’addio. Gattuso non è più l’allenatore del Milan, è arrivato il ringraziamento da parte del portiere Gigio Donnarumma. Questo il messaggio via Instagram del giovane calciatore rossonero. “Grazie mister uomo vero, leale e diretto. E’ stato un privilegio. Ti abbraccio come hai fatto tu tante volte con me. In bocca al lupo“. LEGGI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME ...

Milan : Inzaghi tra i nomi per il dopo Gattuso - possibile offerta Arsenal per Donnarumma : I rossoneri hanno subito una delusione nell'ultima giornata della stagione di Serie A dello scorso weekend, nonostante la vittoria sulla SPAL, le vittorie di Atalanta e lnter hanno condannato il Milan al quinto posto, fallendo dunque la qualificazione alla prossima Champions League. Gattuso lascia il Milan, gli scenari possibili Come riportato dal giornalista italiano Gianluca Di Marzio, sia Leonardo che Gattuso dovrebbero lasciare il Milan ...

Infortunio Donnarumma - lesione al bicipite femorale per il portiere del Milan : niente Nazionale : Il portiere del Milan Gianluigi Donnarumma, uscito ieri per Infortunio nel corso del match con la Spal, si è sottoposto agli esami di rito che hanno evidenziato una lesione del muscolo bicipite femorale della coscia destra che lo costringerà a saltare la Nazionale. Lo comunica la società rossonera in una nota sul proprio sito ufficiale. Difficile ipotizzare a questo punto che ‘Gigio’ possa rispondere alla convocazione della ...

Milan - infortunio Donnarumma : il report medico sulle condizioni del portiere rossonero e i tempi di recupero : Il portiere del Milan ha riportato un guaio muscolare nel match con la Spal che sicuramente gli farà saltare entrambe le gare con la Nazionale Brutte notizie per Roberto Mancini e per la Nazionale Italiana, Giangluigi Donnarumma infatti dovrebbe saltare con ogni probabilità le prossime due gare di qualificazione all’Europeo 2020, in programma l’8 giugno ad Atene contro la Grecia e l’11 a Torino contro la Bosnia. Il ...

Donnarumma e Leonardo potrebbero lasciare il Milan - in entrata si penserebbe anche a Sensi : Gran parte della strategia di mercato in uscita del Milan in estate sembra dipendere dal fatto se la squadra riesca a conquistare il quarto posto nell'ultima giornata di campionato. Tuttavia, la riflessione è già in atto, e secondo La Gazzetta dello Sport, Leonardo starebbe considerando la possibilità di dimettersi alla fine della stagione. A quanto pare il brasiliano non ha ancora preso una decisione, ma il suo 'disagio' nel non riuscire a ...

Milan - in bilico il futuro di Donnarumma. Il PSG insiste - Gigio glissa : “non parlo di mercato” : Donnarumma torna decisivo e salva il Milan contro il Frosinone. Puntuali tornano le voci di mercato: il PSG non ha mai smesso di corteggiarlo Due anni fa Donnarumma era ad un passo dal vestire la casacca del PSG, pronto a ricoprirlo d’oro e ad affidargli una maglia da titolare. Dopo una lunga telenovela, fatta di tira e molla tra famiglia, Raiola e dirigenza rossonera, Donnarumma firmò un ricco rinnovo e restò al Milan, nonostante ...

Milan-Frosinone - Gattuso : “Ringraziamo Donnarumma. Speriamo in un risultato positivo della Juventus” : Le dichiarazioni dell’allenatore del Milan, Gennaro Gattuso, ai microfoni di Sky Sport al termine della partita vinta contro il Frosinone: “Siamo in Champions ancora per 45′. Al di là delle battute, il Frosinone ha fatto la sua partita. Noi abbiamo avuto paura, ringraziamo Gigi Donnarumma che ci ha tenuti in partita. Siamo venuti fuori dopo. Ora Speriamo in un risultato positivo della Juventus“. Sulla rosa, Gattuso ...

Milan-Frosinone 2-0 - le pagelle di CalcioWeb : decisivi Suso e Donnarumma [FOTO] : 1/25 Spada/LaPresse ...

Donnarumma verso il PSG - gli impatti sui conti del Milan : L’indiscrezione pubblicata venerdì 17 da La Gazzetta dello Sport secondo la quale il portiere del Milan Gianluigi Donnarumma potrebbe lasciare il club rosseonero per il Paris Saint-Germain a fronte di un’offerta adeguata, ha trovato riscontro sui mercati finanziari. Secondo quanto riportato dal settimanale Milano Finanza, il club francese, di proprietà del Qatar tramite la Qatar Sports […] L'articolo Donnarumma verso il PSG, gli impatti ...

Milan - Elliot chiarisce il futuro di Piatek mentre Donnarumma potrebbe essere ceduto : I dirigenti del Milan hanno preso una decisione sul futuro del loro attaccante titolare Krzysztof Piatek. Il calciatore polacco è arrivato a Milano da Genova lo scorso inverno per una cifra di 30 milioni di euro. Ha iniziato la stagione molto bene e ha segnato sette gol nelle sue prime cinque partite per i rossoneri. Dopo di ciò, c'è stato un calo preoccupante per lui. Calciomercato Milan, il futuro di Piatek Secondo quanto riportato da ...

Calciomercato Milan : Donnarumma può partire in estate? : Il portiere del Milan Gianluigi Donnarumma, rischia di diventare uno dei sacrificabili del club rossonero nella prossima sessione estivaMilan / Donnarumma – A 2 giornate dalla fine, il Milan è ancora in piena corsa per un ottenere un’insperata qualificazione nella prossima Champions League. Tuttavia, tra i rossoneri si continua a respirare un clima di grande rivoluzione, che partirà al termine proprio della stagione. I numerosi ...

Inter e Milan pensano a vendere : offerte in uscita per Joao Mario e Donnarumma : Il calciomercato sta per entrare nel vivo. Mancano ancora due giornate di campionato e poi terrà banco al cento per cento anche in questa stagione estiva. Inter e Milan ancora una volta saranno chiamate a ripartire dopo una stagione non completamente all'altezza del nome che portano le due squadre. Entrambe le compagini Milanesi stanno pensando di cambiare in panchina, con Spalletti e Gattuso messi in discussione mentre anche sul campo non ci ...

Donnarumma-PSG : i francesi offrono più di 60 milioni al Milan : DONNARUMMA PSG – Potrebbe essere giunta ai titoli di coda la storia di Gigio Donnarumma con la maglia del Milan. A due anni di distanza dal discusso rinnovo di contratto, che aveva dato seguito al possibile addio del portiere della nazionale, l’estremo difensore azzurro pare esser arrivato a conclusione. Secondo quanto emerge infatti il PSG […] L'articolo Donnarumma-PSG: i francesi offrono più di 60 milioni al Milan proviene da ...

Milan - Donnarumma a rischio : Secondo la Gazzetta dello sport, Gigi Donnarumma potrebbe lasciare il Milan in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League.