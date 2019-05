Meno calorie per rallentare la sclerosi multipla | al via studio su dieta

meteoweb.eu

(Di giovedì 30 maggio 2019) Ridurre legiornaliere ed eliminare dallaalcuni alimenti per migliorare l’efficacia delle terapie contro lae ‘rallentarla’. È l’ipotesi – basata su circa 20 anni di evidenze scientifiche – che si avviano a testare due gruppi di ricerca italiani, quello di Giuseppe Matarese, docente di Patologia generale e Immunologia dell’università Federico II di Napoli, e di Luca Battistini, vicedirettore scientifico dell’Irccs Fondazione Santa Lucia di Roma. Comprendere se e come l’alimentazione – in particolare la restrizione calorica – possa influire sulla storia di questa malattia, modificandone la prognosi, è infatti l’obiettivo di unoclinico finanziato da Fism che “partirà nei prossimi 6 mesi, su 120 pazienti in Lazio, Campania e Molise“, ha spiegato Matarese all’Adnkronos ...

zazoomnews : Meno calorie per rallentare sclerosi multipla - #calorie #rallentare #sclerosi - NutraceuticaIT : Meno calorie per rallentare sclerosi multipla -