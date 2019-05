Melissa Satta | Boateng? No comment Sono contenta che Vieri si sia sposato con

Melissa Satta è felice per Bobo Vieri e la Costanza Caracciolo : Melissa Satta torna a parlare di una delle sue storie più importanti, quella con Bobo Vieri, e rivela di essere felice che il calciatore si sia legato ad una brava ragazza come Costanza Caracciolo. Intervistata da Grazia l Satta ha speso solo belle parole nei confronti di una delle sue ex fiamme più famose. “Siamo stati insieme quasi sei anni ed è una persona a cui vorrò sempre bene – ha detto Melissa, rivelando di non avere più ...

Grazie Boateng che ce l'hai ridata! Melissa Satta super sexy bikini : Melissa Satta incanta i social con una foto e un fisico mozzafiato. La ex moglie di Boateng ha posato in bikini... sdraiata sulla sabbia mostra un lato b da urlo! Con l'arrivo della bella stagione, anche la ex moglie di Kevin Prince Boateng sogna le spiagge e prova i bikini mostrandosi come sempre in forma perfetta... e adesso che è single può permettersi anche quanche posa più audace!

Melissa Satta - che esplosione di sensualità! Single ancora per poco : Ha voltato pagina dall’addio a Kevin Prince Boateng e Melissa Satta riparte più sensuale che mai. Le ultime apparizioni mondane la vedono come un’esplosione di sex appeal: fisico scolpito, curve in bella mostra, sorriso smagliante e sguardo fiero e sicuro di sé. Bellissima e affascinante, c’è da scommettere che non resterà Single ancora per molto. Prima l’abito verde con décolleté e mutande a vista, ora all’Amfar ...

Two Melissa is meglio che one! Melissa Satta infiamma i social in reggiseno : Il rossetto rosso fuoco e il riflesso allo specchio che moltiplica per due Melissa Satta, accendono l'entusiasmo dei suoi follower che riempiono di like e complimenti la splendida showgirl sarda. Lei è bellissima e posa davanti allo specchio mentre dà il tocco finale al suo make up, passandosi sulle labbra un rossetto, Melissa Satta è più sexy che mai e accende la fantasia dei suoi tantissimi follower che la riempiono di like e complimenti. ...

Melissa Satta si è fidanzata? Basta l'amore per il figlio : L'ex velina di Striscia la Notizia, tornata single da alcuni mesi, ha mostrato sui social un nuovo prezioso anello all'anulare sinistro, simbolo di un grande amore. Il bellissimo anello sfoggiato da Melissa Satta è il simbolo del suo incondizionato amore per il figlio Maddox. La foto del gioiello è stata postata dalla showgirl sarda nelle stories di Instagram nelle scorse ore ed è realizzato con le lettere che compongono il nome del figlio, ...

Melissa Satta infiamma Cannes con il suo spacco super hot - : Sandra Rondini Look sexy e sofisticato per l'ex letterina che ieri ha incantato Cannes grazie a un abito verde glitter di Etro e lussuosi gioielli di Chopard. A calamitare l'attenzione dei paparazzi è stato lo spacco decisamente audace della gonna che le arrivava fino ai glutei super sexy in uno sfolgorante abito da sera verde smeraldo firmato Etro, Melissa Satta ha sedotto davvero tutti sul red carpet del Festival di Cannes, dove ...

Melissa Satta : "Ecco la verità su di me e su Boateng" : Questo è già un passo avanti per chi ha provato amore e ha messo al mondo il goal più bello come nostro figlio.' Attualmente a Dubai, Melissa Satta sta cercando di superare questo momento ...

Melissa Satta - stoccata di Daniele Interrante al GF 16/ Lei resta in silenzio e... : Melissa Satta non risponde alla provocazione di Daniele Interrante lanciata durante la diretta del Grande Fratello 16: l'ex velina resta in silenzio e...

Piove ... ma lo shooting di Melissa Satta è bollente : Non sarà qualche goccia di pioggia a fermare Melissa Satta. E infatti eccola più bella che mai sulle spiagge della Sardegna, mentre si prepara a uno shooting bollente in costume. Certo il clima non è dei migliori, e sul bagnasciuga fa freddino… ma ci pensa l’ex velina a far salire la temperatura! Documenta accuratamente ogni fase di preparazione del servizio fotografico, dall’arrivo alla location al make up. Il meteo non è stato clemente e, tra ...

Melissa Satta in campo per una buona causa : che giocate della bella ex velina! [VIDEO] : Melissa Satta si conferma abilissima col pallone: l’ex velina in campo per una buona causa, che destrezza! Melissa Satta sempre più in forma: la bellissima ex velina, dopo aver confermato la rottura con Kevin Prince Boateng, ha ammesso di essere completamente concentrata su se stessa e sul figlio Maddox. La showgirl sarda, che si è regalata un viaggio al caldo, è stata protagonista nei giorni scorsi di un bellissimo evento ...

Melissa Satta ... mamma sexy in bikini col figlio Maddox : "Non è mai bello quando finisce un amore, ma oggi si siamo sereni", la relazione fra Melissa Satta e Kevin Boateng è finita, ma i due hanno superato gli inziali problemi anche per il bene di Maddox: “E’ già un passo avanti per chi ha provato amore e ha messo al mondo il gol più bello come nostro figlio”. La bella ex velina, sempre in grande forma, è stata fotografata da “Chi” mentre trascorre una giornata sulle spiagge di Dubai assieme al ...