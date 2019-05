Medici con il doppio lavoro | 5 denunciati a Bergamo | danno da 950mila euro

Il Veneto cerca 80 Medici. Ma solo tre si presentano al concorso : solo tre candidati hanno sostenuto, e superato, un concorso per ottenere uno degli 80 posti disponibili per diventare medici dell’urgenza-emergenza. Come riporta Il Corriere della Sera, il governatore del Veneto Luca Zaia ha commentato l’accaduto:“Un concorso per 80 medici dell’urgenza-emergenza bandito da Azienda Zero ha visto presentarsi, e superarlo, solo tre candidati. Ecco l’autentica tragedia in Italia: ...

Medicina - Msf : fumetti e illustrazioni per raccontare le malattie nel mondo : Per essere capita, una malattia può anche essere illustrata. Da questa convinzione è nata #epidemiacreativa, un progetto di Medici Senza Frontiere (Msf) e della Scuola Internazionale di Comics di Roma per sensibilizzare le nuove generazioni, attraverso fumetti e illustrazioni, sulle principali malattie che mettono a rischio la vita di milioni di persone nei paesi dove opera l’organizzazione. A prendere carta e penna, o mouse e tastiera, sono ...

Medicina : presbiopia incubo “over 40” - con lenti moderne la vista torna giovane : Un indirizzo scritto su una busta, un sms arrivato sul cellulare, un trafiletto sul quotidiano. Non ci sono mai stati problemi per leggerli. Oggi, con un gesto istintivo, che finora abbiamo visto fare a molti, allunghiamo il braccio per vedere meglio il testo. È questo il giorno, che per molti di noi arriva dopo i 40 anni, che segna l’avvento della presbiopia, un difetto di vista dovuto alla difficoltà di mettere a fuoco oggetti posti a ...

Medicina : raddoppiare la durata delle valvole cardiache - la startup BCI conquista Italia e Europa : C’è anche BCI, BioCompatibility Innovation, fra le prime startup innovative selezionate per far parte di G-Factor, il nuovo spazio della Fondazione Golinelli, inaugurato lo scorso febbraio a Bologna. La startup padovana entra a far parte dell’élite formata da nove startup e un competence center, primi “inquilini” dei cinquemila metri quadrati del nuovo incubatore-acceleratore. Le nove startup sono state selezionate tra le 124 candidature di ...

Tragedia in ospedale - uomo arriva in pronto soccorso per un boccone dei traverso - i Medici stanno litigando e non lo salvano : Una Tragedia quella avvenuta a Napoli nell’ospedale San Paolo. Al pronto soccorso è arrivato un uomo di 54 anni che stava soffocando per un boccone di pizza che gli era andato di traverso. I sanitari presenti in ospedale stavano litigando e non hanno soccorso per tempo l’uomo praticandogli le manovre per la disostruzione. L’uomo così è deceduto. I familiari della vittima hanno denunciato l’accaduto gravissimo e così è stata ...

Caso Lambert - i genitori contro i Medici : "Lo stanno uccidendo" : Fa discutere in Francia il Caso di Vincent Lambert, tetraplegico in stato vegetativo da dieci anni, diventato suo malgrado un simbolo del dibattito sul fine vita oltralpe. I medici dell'Ospedale di Reims, dove è ricoverato, hanno avviato la procedura per interrompere ogni forma di alimentazione ed idratazione. Lambert dal 2008 si trova ricoverato pressa la struttura ospedaliera dopo un incidente stradale che gli ha provocato danni ...

Il racconto di Suor Antonietta : «Io - nell'inferno di Napoli dove i Medici sono eroi» : Suor Antonietta Scotti da nove anni, con due consorelle - Suor Renata e Suor Maria - vive in una casa messa a disposizione dall'Arciconfraternita dei Pellegrini all'interno dell'ospedale...

Il racconta di Suor Antonietta : «Io - nell'inferno di Napoli dove i Medici sono eroi» : Suor Antonietta Scotti da nove anni, con due consorelle - Suor Renata e Suor Maria - vive in una casa messa a disposizione dall'Arciconfraternita dei Pellegrini all'interno dell'ospedale...

Far West nell'ospedale dei Pellegrini a Napoli - il racconto choc del dottore : «Come in guerra - il killer sparava anche contro i Medici» : «Una terribile notte da far West»: così Giuseppe Fedele - specialista in Chirurgia di urgenza, 63 anni, di cui 30 trascorsi al pronto soccorso del Vecchio Pellegrini....

Diabete : con eHealth 3.0 cambia il futuro di pazienti e Medici nella cura della glicemia alta : La digitalizzazione in sanità stenta a decollare nel nostro Paese, anche per patologie come il Diabete per le quali esistono già molti sistemi disegnati sulle necessità dei pazienti. Con appena 22 euro pro capite di spesa per la sanità digitale contro i 60 del Regno Unito o i 40 della Francia, l’Italia rimane fanalino di coda in Europa. E se da un lato computer e web sono già oggi usati da oltre 15 milioni di italiani tra medici e pazienti ...

Sanità - concorsi pubblici per amministrativi - dirigenti Medici e Oss : scadenza 13 giugno : Lo sblocco delle assunzioni nel comparto della Sanità, ha aperto nel Sud Italia un importante spiraglio per quanto riguarda l'indizione di nuovi concorsi pubblici, grazie all'intesa raggiunta nei mesi scorsi tra Ministero della Salute e Mef. Dall'ultimo numero della Gazzetta Ufficiale, quarta serie speciale "concorsi ed Esami", emergono in particolare tre selezioni per amministrativi a Caserta, per dirigenti medici a Catania e la mobilità di Oss ...

LETTURE/ Da Thomas Mann a san Luca - quando scrittori e Medicina si incontrano : medicina e letteratura vanno spesso a braccetto. Vi dedica un saggio Mauro Di Napoli, "La malattia e la morte raccontate dai grandi della letteratura"

Lady Gaga contro la legge sull’aborto dell’Alabama oscurantista e retrograda : “Una farsa : Medici puniti più degli stupratori” : Dopo l'approvazione di una legge che abolisce l'aborto nello stato dell'Alabama, negli Stati Uniti, impedendo l'interruzione della gravidanza in tutti i casi tranne che vi sia pericolo di vita per la madre, anche Lady Gaga si è schierata con le tante donne scese in piazza per protestare contro una norma oscurantista e lesiva dei diritti umani. La legge che criminalizza qualsiasi tipo di interruzione di gravidanza, anche quando essa è frutto ...

Spoiler Un Posto al Sole : Otello alle prese con un involontario scambio di Medicinali : Sorprendono gli spettatori le avventure dei protagonisti della longeva soap opera di Rai tre 'Un Posto al Sole', ambientata nello storico palazzo Palladini. Ci sono nuovi colpi di scena. Le trame della soap riescono sempre a conquistare il pubblico grazie all'arrivo di new entry che permettono degli ulteriori cambiamenti. Proprio per questo, non potevano mancare le anticipazioni sulle puntate in onda dal 13 al 17 maggio. Le anticipazioni delle ...