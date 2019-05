Matteo Salvini si muove da premier | subito flat tax e maxi condono

Matteo Salvini e l'incontro con Giuseppe Conte - Augusto Minzolini : tre condizioni per andare avanti : Mercoledì, Giuseppe Conte ha incontrato prima i vicepremier (Luigi Di Maio e Matteo Salvini), poi il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Faccia a faccia con cui il premier prova a tratteggiare il futuro di un esecutivo terremotato dall'esito delle elezioni Europee. Incontri rimasti stret

Pace fiscale - Matteo Salvini annuncia : “Prorogata fino a fine luglio” : Il vicepresidente del Consiglio e leader della Lega, Matteo Salvini, annuncia una proroga per la Pace fiscale: "Nell'incontro con il ministro Tria abbiamo preso atto dei positivi dati sulla Pace fiscale e i criteri verranno prorogati alla fine di luglio perché continueremo ad incassare altre decine di miliardi".Continua a leggere

L'aria che tira - Daniela Santanché sfida Matteo Salvini : "Rixi? Adesso tiri fuori le palle" : Daniela Santanché si è subito schierata in difesa dell'ormai ex viceministro leghista Edoardo Rixi, pochi minuti dopo la condanna del tribunale di Genova e l'immediato fiume di accuse partite dalla parte grillina del governo. "È vergognoso - ha detto la deputata di Fratelli d'Italia a L'aria che tir

Papa Francesco si piega a Matteo Salvini dopo le Europee : pronto all'incontro faccia a faccia : Un 34% alle elezioni Europee che potrebbe piegare Papa Francesco. Già, il trionfo della Lega e di Matteo Salvini (che negli ultimi scampoli di campagna elettorale, tra crocifissi e santi, si è anche giocato la carta della fede), pare che abbia smosso qualcosa in Vaticano. Il punto è che ora il Ponte

Matteo Salvini sfida la giudice che sta coi migranti e contro il Viminale : "Brava - candidati" : "Se vuole cambiare le leggi, deve candidarsi". Matteo Salvini punta il dito contro un magistrato di Firenze, Luciana Breggia, che "dà torto al Viminale, contesta il sistema d'accoglienza e partecipa a dibattiti con Mediterranea". Insomma, specialmente in materia di immigrazione e sicurezza, non esat

Matteo Salvini a valanga : "Accetto le dimissioni di Rixi ma lo nomino responsabile Infrastrutture Lega" : "Accetto le dimissioni di Edoardo Rixi, ma solo per tutelare lui e il governo". Matteo Salvini accoglie così, nel giro di pochi minuti, le dimissioni annunciate dal viceministro alle Infrastrutture leghista Rixi, condannato a 3 anni e 5 mesi nel processo sulle "spese pazze" in consiglio regionale li

Matteo Salvini il (decisivo) sondaggio riservato al Viminale : su cosa finirà per cadere il governo : C'è un sondaggio riservato che gira al Viminale, voluto direttamente dal ministro Matteo Salvini. Qual è la priorità degli italiani? La sicurezza e l'immigrazione. Ed è per questo, spiega Francesco Verderami nel suo retroscena sul Corriere della Sera, che il leader della Lega ha intenzione di andare

Matteo Salvini “avvisa” di nuovo Roberto Saviano : “Sto rivedendo l’assegnazione delle scorte” : Matteo Salvini torna ad affermare la volontà di "rivedere i criteri per l'assegnazione delle scorte che impegnano gli uomini e le donne delle forze dell'ordine". Nessuna ragione politica, sottolinea il ministro, spiegando che non si interverrà sui casi personali ma "ci saranno criteri oggettivi per verificare chi corre un rischio e chi no". Intanto però manda un bacione a Roberto Saviano.

Matteo Salvini - il salvatore del governo : Le parole che non ti aspetti Salvini le ha pronunciate nel corso dell’incontro con i suoi europarlamentari, quando, da politico consumato, ha “sterzato”, come si dice in gergo, perché la campagna elettorale è finita, invitando tutti, da questo momento, ad “abbassare i toni”. E, nello stupore generale, ha chiesto una mano, per non mettere in difficoltà Luigi Di Maio. Perché è chiaro ...

Matteo Salvini : “Cardinale Parolin dice sì al dialogo con me? Grazie - non ho la peste” : Salvini replica al cardinale Pietro Parolin, che questa mattina ha detto che la Chiesa deve essere aperta al dialogo, anche con il ministro degli Interni leghista: "Ringrazio Parolin, il quale ha detto che è giusto dialogare con tutti, anche con Salvini. Non penso di avere la lebbra o la peste".

Matteo Salvini ai suoi : 'Se prevale Di Battista il governo chiude' - riunione alla Camera : C'è tensione ormai nel governo Lega-Cinque Stelle, soprattutto dopo le ultime elezioni europee che sono andate in scena domenica scorsa 26 maggio 2019, e che hanno visto la clamorosa vittoria del Carroccio, preferito da oltre il 30% degli aventi diritto al voto. Ormai già da alcune settimane il partito di Matteo Salvini, la Lega, e quello di Luigi Di Maio, l'altro vicepremier e ministro del Lavoro, sono entrati in rotta di collisione. Sono ormai ...

Beppe Grillo torna in campo : insulta Matteo Salvini - assolve Luigi Di Maio : torna in campo Beppe Grillo. Nel momento di maggiore difficoltà per il M5s, massacrato alle europee e con Luigi Di Maio pronto a sottoporre il suo futuro da capo politico al voto della piattaforma Rousseau (una sostanziale messinscena, scontato l'esito), ecco che torna a farsi sentire il capo-comico

Matteo Salvini blinda Luigi Di Maio : "Se vince il M5s del no - si torna al voto. Altri governi non ne faccio" : Sì a Luigi Di Maio, no al Movimento 5 Stelle trazione Alessandro Di Battista. Matteo Salvini interviene sulla crisi dell'alleato di governo blindando l'alleanza, ma con una postilla deflagrante. Traduzione dal politichese: se i 5 Stelle molleranno il loro capo politico, allora sarà la fine di Giusep

Europee 2019 : così Matteo Salvini ha vinto - prima sui social e poi alle urne : Ha vinto Salvini. Bravo. Ma come ha vinto? Ve lo siete chiesti? Ha avvelenato il Paese iniettando, giorno dopo giorno, dosi massicce di paura tra gli italiani. Ha riempito il Paese di nemici contro cui combattere. Ha messo gli uni contro gli altri. Ha creato ad arte emergenze che non esistono con l’aiuto complice di media drogati da click e dati d’ascolto. Ha reso il Paese più cupo. Ha corrotto l’opinione a colpi di fake news. Ha sdoganato i ...