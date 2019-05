Matteo Guerra chiede scusa a Manuela Arcuri : c’entra Simone Coppi : Matteo Guerra oggi: a Live-Non è la d’Urso chiede scusa all’ex fidanzata Manuela Arcuri Matteo Guerra è tornato in televisione. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne è stato ospite di Live-Non è la d’Urso per discutere del finto matrimonio di Pamela Prati e Mark Caltagirone. Matteo – che da tempo ha lasciato il mondo dello […] L'articolo Matteo Guerra chiede scusa a Manuela Arcuri: c’entra Simone Coppi ...

Matteo Salvini - la dichiarazione di guerra dei movimento No Tav : "Faremo resistenza contro il leghista" : Dai movimenti No Tav arriva una sorta di dichiarazione di guerra contro il governo e Matteo Salvini, dopo la vittoria alle Regionali in Piemonte del candidato di centrodestra Alberto Cirio. Il nuovo governatore piemontese aveva basato una parte importante della sua campagna elettorale sul linea ad a

Antonio Socci e la guerra di Papa Francesco a Matteo Salvini : "La chiesa stia tranquilla se nomina Dio invano" : Si può criticare Matteo Salvini come tutti i politici. Ma oggi siamo davanti a una demonizzazione della persona mai vista prima. Salvini sembra l'ossessione collettiva delle élite. È una fissazione, specie sui media. Il partito della demonizzazione pare tarantolato dalla volontà di azzopparlo e scon

Matteo Renzi - Senaldi svela il piano di guerra dell'ex premier contro sinistra e governo : È cocciuto come un mulo e ama vendicarsi, anche quando non gli converrebbe. Questi sono i due pregi di Matteo Renzi. In molti si sono convinti che l' uomo non voglia andare a elezioni presto perché perderebbe molto del proprio potere, visto che i parlamentari del Pd devono il seggo a lui, che li ha

Migranti - la folle guerra all’ONU di Matteo Salvini e del governo : Il Viminale replica a muso duro all'Alto Commissariato per i Diritti Umani delle Nazioni Unite, che aveva parlato di xenofobia e rischio per i diritti umani in relazione al decreto sicurezza bis: "L'autorevole Onu dedichi le energie all'emergenza umanitaria in Venezuela, anziché fare campagna elettorale in Italia". Una risposta completamente priva di senso e razionalità.Continua a leggere

Droghe - Matteo Salvini dichiara guerra ai negozi di cannabis : “Oggi arriva direttiva per chiuderli” : Matteo Salvini è tornato a parlare del tema delle Droghe. Il ministro dell'Interno ha chiesto al Movimento 5 Stelle di "ritirare la proposta sulla droga libera" al Senato, ribadendo di non volere uno "Stato spacciatore". Mentre dal palco di un comizio a Pesaro ha annunciato: "Chiusi oggi tre negozi di cannabis nelle Marche, comincia la guerra. Oggi emanerò una direttiva".Continua a leggere

Sergio Mattarella - quella voce dal Colle : guerra totale a Luigi Di Maio e Matteo Salvini? Cosa lo turba : Aldilà delle polemiche sul 25 aprile Sergio Mattarella ha altri pensieri per la testa. A partire dalla tenuta del governo e dai rischi sempre più concreti di una crisi. Luigi Di Maio e Matteo Salvini si attaccano di continuo in una guerra che lo "sconcerta", scrive il quirinalista Marzio Breda su Il

Matteo Salvini : "In Libia non c'è la guerra e in Italia non si entra senza permesso" : Il vicepremier Matteo Salvini è stato l'ospite principale dell'ultima puntata di DiMartedì su La7, in onda oggi martedì 16 aprile 2019, a pochi mesi dalla sua ultima partecipazione.Giovanni Floris ha iniziato subito a provare a mettere in difficoltà Salvini, pronto a snocciolare le solite liste con le dita della mano destra, sul tema dello sgombero dei campi nomadi. Salvini si è ventato di averne chiusi diversi, a Roma e nel resto ...

Matteo Salvini - retroscena esplosivo : 'Abbiamo appena cominciato'. Tornado in arrivo - guerra con la Meloni? : 'È solo l'inizio, abbiamo appena cominciato'. Ai suoi uomini Matteo Salvini spiega così l'attacco frontale a Virginia Raggi e al governo M5s di Roma . Anche i leghisti sono rimasti spiazzati dall'...

Luigi Di Maio per fare la guerra a Matteo Salvini tifa invasione : "Porti chiusi - dico no" : "Chiudere i porti è una misura occasionale, risultata efficace in alcuni casi quando abbiamo dovuto scuotere l'Unione europea, ma è pur sempre occasionale", dice Luigi Di Maio in una intervista a Il Corriere della Sera. "Funziona ora, ma di fronte a un intensificarsi della crisi non basterebbe, quin

Libia - la rabbia di Matteo Salvini : perché la guerra può far saltare il suo piano sugli immigrati : Il piano di Matteo Salvini sugli sbarchi rischia di naufragare per l'offensiva di Haftar in Libia. Un mese fa, il 18 marzo, il ministro dell'Interno emanò una direttiva che considerava gli approdi alternativi all'Italia e scrisse: "I porti libici, tunisini e maltesi possono offrire adeguata assisten

Matteo Salvini espelle un kosovaro filo-jihadista : "Ci porti la guerra? A casa" : "Espulso", tuona Matteo Salvini dal suo profilo Twitter dando la notizia di un kosovaro islamico radicalizzato di 39 anni residente a Cremona che, "come ringraziamento per la protezione ottenuta dall’Italia, dava lezioni su come meglio ammazzare i cristiani". "Ci porti la guerra in Italia?", scrive