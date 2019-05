Maltempo mette in ginocchio turismo | a maggio persi quasi 3 miliardi di fatturato e

Apicoltura : il Maltempo mette in ginocchio la produzione di miele : Annus Horribilis per l’Apicoltura in Italia, a causa delle condizioni meteorologiche particolarmente avverse di questa prima parte dell’anno, con perdita di produzione di molti mieli, nello specifico per l’acacia al Nord. E’ quanto emerge dal monitoraggio dei dati produttivi per il mese di maggio condotto dall’Osservatorio Nazionale miele. Il report, nell’analisi per regione e area geografica, segnala nel ...

Il Maltempo a Verona mette in ginocchio la produzione di ciliege : La cerasicoltura veronese esce in ginocchio da questo maggio scandito dal freddo, dalle piogge e dalle grandinate. Confagricoltura stima danni ingenti che possono arrivare al 100% di perdita delle ciliegie precoci, dovuto soprattutto al cracking, cioe’ alla spaccatura dei frutti. “E’ un disastro, il meteo non ci sta dando tregua. Le ciliegie sono spaccate e impregnate d’acqua – ha spiegato Francesca Aldegheri, ...

Maltempo in Campania : un maggio “pazzo” mette a rischio le colture e danneggia le api : La grandinata eccezionale che ha investito l’entroterra, ha caricato di ulteriori preoccupazioni gli agricoltori campani, in un mese di maggio dal clima impazzito. A sottolinearlo la Coldiretti Campania che sta monitorando la situazione attraverso i suoi uffici di zona, anche se una stima dei danni risulta difficile al momento. La grandine è caduta copiosa ieri tra l’Irpinia e il Sannio, pur con livelli di intensità molto diversi ...

Maltempo - Coldiretti Cuneo : “Il freddo mette a rischi la produzione del miele” : E’ allarme miele nel cuneese. A lanciarlo la Coldiretti che denuncia come freddo e Maltempo stiano mettendo a dura prova la produzione di acacia in particolare, perché i suoi fiori sotto i 20 gradi non sono in grado di produrre nettare, ma anche di ciliegio e tarassaco. “L’inverno particolarmente mite ha favorito lo sviluppo degli alveari in tutta la Granda, che ad inizio primavera si presentavano in ottime condizioni. Ma il ...

Maltempo Veneto : 93 milioni per rimettere in sicurezza i territori distrutti dalla tempesta Vaia : Presentato oggi a Sedico (BL), dal Commissario delegato per i primi interventi legati al Maltempo dell’autunno scorso, il piano anti-valanghivo 2019 che prevede l’apertura di 29 cantieri nei prossimi tre mesi per circa 93 milioni di euro per il recupero e la messa in sicurezza dei nuovi siti valanghivi. All’iniziativa sono intervenuti il Presidente della Regione Veneto, l’Assessore regionale all’Ambiente, i vertici di Veneto Strade con l’ing. ...

Maltempo - allagamenti in Veneto : rischiano di compromettere le coltivazioni : Il Maltempo sta causando semine di mais in ritardo o comunque sospese causa campi allagati in Veneto, e per chi aveva già provveduto dovrà ripetere l’operazione a causa dell’asfissia radicale delle pianti. Scenario infruttuoso anche per le api, in ritiro forzato, a causa della basse temperature, nonostante la piena fioritura di acacie, tiglio e castagno. Nel bellunese arrivano segnalazioni di malghe non raggiungibili causa frane e ...