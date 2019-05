Maltempo Emilia-Romagna | Confcooperative | “La Regione chieda lo stato di calamità al

Maltempo - ANBI : Emilia-Romagna da deserto a catino d’Italia - i fiumi diventano torrenti : “L’Emilia Romagna è la regione dove attualmente è più evidente il paradosso dell’andamento meteorologico italiano accentuato dai cambiamenti climatici: l’alternarsi repentino di criticità idrogeologiche ed emergenze siccità, con aumento dei rischi per un territorio già fragile“: ad affermarlo è l’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI) sulla base dell’analisi dei ...

Maltempo Emilia-Romagna - CIA : “La Regione chieda lo stato di calamità nazionale” : “In una situazione climatica senza precedenti le imprese agricole sono impotenti: per questo chiediamo lo stato di calamità nazionale“: Cia Agricoltori Italiani dell’Emilia-Romagna definisce “grave” la situazione su tutto il territorio regionale a causa frane, esondazioni ed allagamenti. La richiesta è indirizzata alla Regione Emilia-Romagna affinché attivi la richiesta per risarcire agli agricoltori i danni legati ...

Maltempo in Emilia-Romagna : allerta piene - fiume Secchia osservato speciale : In vigore fino alla mezzanotte di oggi l’allerta meteo in Emilia-Romagna per le piene dei fiumi su tutto il territorio regionale, in particolare nel Modenese e nel Reggiano dove il Secchia e il Panaro restano osservati speciali. L’ultimo bollettino emesso sulla portata delle piene riporta un livello in decremento per il bacino dell’Enza che si è attestato a 8,45 metri, mentre per il Secchia si prevede un picco massimo di 10,15 ...

Maltempo Emilia-Romagna : situazione sotto controllo - nuova allerta rossa per Secchia e Panaro : nuova allerta meteo rossa in Emilia–Romagna per criticità idraulica anche per la giornata di domani, giovedì 30 maggio, sui bacini dei fiumi Secchia e Panaro, tra il modenese e il reggiano (Zona F). Dopo la giornata di ieri, con l’allerta rossa in pianura tra Parma e Bologna che aveva fatto scattare lo stato di mobilitazione regionale, la situazione in Emilia-Romagna è sotto controllo, anche se resta alta l’attenzione in pianura. Oggi ...

Il Maltempo continua a colpire l'Italia : scatta l'allerta fiumi in Emilia Romagna : Violente piogge hanno provocato allagamenti nella provincia di Parma. fiumi sorvegliati speciali nella zona. Monitorato il Secchia, a rischio piena: allerta nel Mantovano. A Modena i ponti resteranno chiusi

Maltempo - allerta rossa in Emilia Romagna : paura per i fiumi in piena : Francesca Bernasconi Secondo un'analisi di Coldiretti, 1,2 milioni di famiglie sono a rischio alluvione. allerta anche i Veneto, Toscana e Lombardia È scattata l'allerta Maltempo. Le piogge previste per la giornata di oggi e domani su tutta la Toscana, l'Emilia Romagna e il Veneto aumentano il rischio di dissesti idrogeologici e idraulici. In Emilia Romagna oggi è allerta rossa, dato che una nuova perturbazione porterà Maltempo sulle ...

Maltempo - Emilia-Romagna sott’acqua : 1 - 2 milioni di famiglie a rischio - milioni di euro di danni : “Sono 1,2 milioni le famiglie a rischio alluvione in Emilia Romagna che si classifica come la regione con la maggiore pericolosità“: è quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati Ispra divulgata in occasione dell’allerta rossa per rischio esondazioni e frane sulla pianura centrale dell’Emilia–Romagna. Un’emergenza che, sottolinea la Coldiretti, “ha già provocato, per la pioggia intensa e ...

Maltempo Emilia-Romagna : i bacini trattengono le piene nel Piacentino : “C’è ancora preoccupazione nel Piacentino per l’ondata di Maltempo, che ha colpito il territorio; l’azione delle dighe di Molato e Mignano ha finora preservato circa 50.000 ettari da conseguenze più gravi“: lo spiega in una nota l’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue. “Già nel pomeriggio, alla diga del Molato sul torrente Tidone, era stato registrato un picco ...

Maltempo Emilia-Romagna : allerta rossa per i fiumi - ponti chiusi a Modena : Emilia–Romagna stretta nella morsa del Maltempo: è in vigore l’allerta rossa per le piene dei fiumi e il rischio di esondazioni e frane. A Modena riaperto il ponte di via Curtatona, sul torrente Tiepido, dopo la pulizia della strada. Rimangono chiusi i ponti sul Secchia dove si prevedono le maggiori criticità con un nuovo innalzamento del livello del fiume, nelle prossime ore, a causa delle piogge persistenti. Per tutta la giornata è ...

Maltempo : piogge al Nord - allerta rossa in Emilia-Romagna : Maltempo: piogge al Nord, allerta rossa in Emilia-Romagna Temporali, grandinate e potenti raffiche di vento stanno interessando diverse zone d’Italia. Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto le regioni più colpite. Il pericolo riguarda soprattutto il rischio esondazioni e frane. Sotto osservazione il Secchia Parole ...

Maltempo - allerta rossa in Emilia Romagna : ponti chiusi e rischio allagamenti in pianura : Un’allerta rossa per la quale il premier Conte ha dichiarato lo stato di mobilitazione della protezione civile, che sta arrivando anche da Veneto, Toscana e Lombardia. In Emilia-Romagna non si arresta l’ondata di Maltempo che espone il territorio – in particolare la provincia di Modena e alcune zone del Reggiano – al rischio di nuove alluvioni dopo quelle delle settimane scorse. L’allerta durerà fino alla mezzanotte del ...

Emilia Romagna nella morsa del Maltempo : chiusi ponti sul Secchia nel modenese : E' l'Emilia Romagna la regione più colpita dall'ondata di maltempo in atto sull'Italia. Forti temporali e piogge persistenti stanno rendendo sempre più pesante la situazione dei corsi d'acqua, già...

Meteo Protezione Civile domani : ancora Maltempo diffuso - allerta rossa per l'Emilia Romagna : Nella giornata di domani avremo ancora condizioni di instabilità diffuse sull'Italia. Previste precipitazioni abbondanti e persistenti sull'Emilia Romagna nella prima parte del giorno. Su questa...

Maltempo - allerta rossa in Emilia Romagna : la Protezione civile del Veneto pronta per Modena : Una colonna mobile della Protezione civile regionale del Veneto, 200 volontari attrezzati ed esperti in monitoraggio arginale, è pronta a partire alla volta di Modena, città colpita in queste ore da una forte ondata di Maltempo. “Il Dipartimento di Protezione civile nazionale – spiega Gianpaolo Bottacin, Assessore regionale alla Protezione civile del Veneto – ha comunicato che, a causa del livello dei fiumi del modenese, il ...