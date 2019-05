Maltempo ed agricoltura | corsa alle semine con l’arrivo del bel tempo nel padovano

meteoweb.eu

(Di giovedì 30 maggio 2019) L’arrivo del sole nelle campagne ha segnato la partenza dellaprimaverili di mais, soia, leguminose e patate, ma anche ai trapianti di pomodoro e melone, angurie e zucche in modo da recuperare ilperduto a causa delincessante nel mese di maggio. Lo afferma la Coldiretti Padova che sottolinea quanto il cambio di stagione fosse atteso per poter entrare finalmente nei terreni per effettuare le necessarie operazioni colturali. Inoltre un’occasione anche per verificare le perdite e limitare i danni in una situazione in cui – descrive la Coldiretti – rischia di andare perso un frutto su quattro, dciliegiepere, dalbicocchepesche. Vi sono però anche centinaia di ettari di terreni talmente inzuppati dpiogge per i quali saranno necessari diversi giorni di sole e caldo prima di poter entrare con i mezzi agricoli ...

IteNovas : Disastro #ciliegie in Sardegna per il maltempo #agricoltura #meteo - SardegnaG : Disastro #ciliegie in Sardegna per il maltempo #agricoltura #meteo - Ossmeteobargone : RT @giornaleprociv: #Maltempo #EmiliaRomagna: gli agricoltori chiedono stato di calamità ?? -