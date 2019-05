Maltempo Campania | CIA | a Salerno ingenti danni alle colture

Maltempo in Campania : ingenti danni alle coltivazioni - richiesto lo stato di calamità per la Piana del Sele : Gli episodi di pioggia incessante degli ultimi giorni hanno compromesso l’80% il raccolto di pesche, pere, nettarine ed albicocche nella zona Sud della Piana del Sele in direzione di Eboli, questo a causa dei frutti resi marci dalla troppa acqua o danneggiati dalle grandinate. A seguito delle bizze del clima anche dove le coltivazioni non sono state danneggiate è stato superato il punto di maturazione adatto ad un raccolto e ciò a causa ...

Allerta Meteo Campania : domani criticità gialla per Maltempo : La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un avviso di Allerta Meteo per precipitazioni e temporali valido a partire dalle 8 di domani mattina e per le successive 24 ore su tutto il territorio regionale. La criticita’ e’ gialla su tutte le zone di Allerta con rischio idrogeologico localizzato. Si prevedono, in particolare, “precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale, localmente di moderata ...

Maltempo in Campania : un maggio “pazzo” mette a rischio le colture e danneggia le api : La grandinata eccezionale che ha investito l’entroterra, ha caricato di ulteriori preoccupazioni gli agricoltori campani, in un mese di maggio dal clima impazzito. A sottolinearlo la Coldiretti Campania che sta monitorando la situazione attraverso i suoi uffici di zona, anche se una stima dei danni risulta difficile al momento. La grandine è caduta copiosa ieri tra l’Irpinia e il Sannio, pur con livelli di intensità molto diversi ...

Forte Maltempo in Campania : nubifragi in atto a Napoli - allerta meteo fino a stasera : Il persistere di una circolazione di aria instabile determina piogge e temporali diffusi sull'Italia. Oggi una delle zone più colpite sarà la Campania, per cui la Protezione civile regionale ha...

Maltempo Napoli - problemi a internet : la Protezione Civile Campania non può inviare i bollettini : problemi tecnici “connessi alla rete elettrica e internet” rendono impossibile, per la Sala operativa della Protezione Civile della Regione Campania, l’invio dei bollettini meteo e delle successive comunicazioni e avvisi di allerta. A farlo sapere è la stessa Protezione Civile della Regione Campania, che in una nota spiega che “sono al momento in corso interventi manutentivi finalizzati alla risoluzione delle ...

Primo maggio con il Maltempo : in Campania è allerta meteo fino alle 20 : La Protezione civile della Regione Campania ha diramato l'avviso di criticità meteo con livello di criticità idrogeologica di colore Giallo dalle 13 alle 20 di oggi sulle zone 2, Alto Volturno e ...

Allerta Meteo della Protezione Civile - forte Maltempo in arrivo al Sud Italia : piogge e temporali su Campania - Basilicata e Calabria [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Una vasta area depressionaria posizionata sull’Europa centro-occidentale interessa anche i settori mediterranei, determinando una spiccata instabilità atmosferica anche sull’Italia, specialmente sui versanti tirrennici meridionali, dove i temporali risulteranno localmente più frequenti e intensi. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali ...