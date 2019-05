Maltempo | ANBI | Emilia-Romagna da deserto a catino d’Italia | i fiumi diventano torrenti

meteoweb.eu

(Di giovedì 30 maggio 2019) “L’è la regione dove attualmente è più evidente il paradosso dell’andamento meteorologico italiano accentuato dai cambiamenti climatici: l’alternarsi repentino di criticità idrogeologiche ed emergenze siccità, con aumento dei rischi per un territorio già fragile“: ad affermarlo è l’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue () sulla base dell’analisi dei dati. “Basti pensare – commenta Francesco Vincenzi, Presidente di– che, solo 3 settimane fa, temevamo per la regolarità della stagione irrigua ed oggi siamo a contare le perdite per i campi allagati.” L’esempio, si spiega in una nota, “è il fiume Secchia, che oggi ha una portata di quasi 168 metri cubi al secondo e che, una settimana fa, era a poco più di 50 e la cui media di Maggio è inferiore ai 20 metri cubi al secondo. Analogo è ...

ANBI_Nazionale : #Maltempo #29maggio #EmiliaRomagna Consorzio bonifica BURANA PIENA: MASSIMA ATTENZIONE E IDROVORE ATTIVE… - CarmelaLi5 : RT @ANBI_Nazionale: #29maggio #Maltempo I BACINI TRATTENGONO LE PIENE NEL PIACENTINO Preoccupazione nel piacentino per l’ondata di maltempo… - Ossmeteobargone : RT @ANBI_Nazionale: #29maggio #Maltempo I BACINI TRATTENGONO LE PIENE NEL PIACENTINO Preoccupazione nel piacentino per l’ondata di maltempo… -