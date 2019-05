Mafia nel parco delle Madonie e dei Nebrodi | 12 arresti

Il traditore - Favino si trasforma nel pentito che mise in ginocchio la Mafia : Come i migliori film di mafia anche Il traditore parte con una festa. Non è un matrimonio ma una riunione di diverse famiglie mafiose. In questa riunione, che darà origine a una foto di gruppo importante, c’è il mafioso che non somiglia agli altri mafiosi, il capo che non è che un soldato semplice, l’unico vestito di bianco: Tommaso Buscetta. Lungo tutto il film vedremo la sua vita in Sud America, poi i processi, le sue ragioni, i suoi ricordi ...

Europee - l'AntiMafia : "5 impresentabili nelle liste". C'è anche Berlusconi : La Commissione Parlamentare Antimafia, presieduta dal pentastellato Nicola Morra, ha diffuso l'elenco dei candidati "impresentabili" presenti nelle liste elettorali per le elezioni Europee. In tutto si tratta di cinque aspiranti europarlamentari: 4 stanno affrontando un processo e uno si trova in custodia cautelare nell'ambito di un'indagine in corso. Le candidature segnalate, 4 di Forza Italia ed 1 di Casapound, non sono conformi al codice ...

Elezioni Europee - Forza Italia fa il poker di “impresentabili” : Berlusconi e tre dei suoi nella lista dell’AntiMafia : Forza Italia sbanca alle Europee. E fa poker con tre giorni d’anticipo. Quattro candidati impresentabili su cinque, infatti, sono esponenti del partito di Silvio Berlusconi. Tra questi c’è lo stesso ex presidente del consiglio, condannato in via definitiva per frode fiscale nel 2013, decaduto per la legge Severino e poi riabilitato nel maggio scorso. Il bollo d’impresentabile per l’ex cavaliere, però, è legato ai ...

Conte : nel 1992 Mafia colpì Stato - Falcone e Borsellino insegnano rispetto Istituzioni : Roma – “Nel 1992, come d’altra parte in altre, troppe occasioni, la mafia non ha colpito solamente alcune persone, ma ha voluto colpire lo Stato nella sua interezza, nella sua integrita’, uccidendo chi, con competenza e determinazione, stava dedicando la propria vita a combatterla”. Il presidente del consiglio Giuseppe Conte intervenendo a “Palermo chiama Italia” nel 27° anniversario delle stragi di ...

Falcone - Mattarella : "L'Italia si inchina nel ricordo delle vittime della Mafia" : Messaggio del presidente per il 27mo anniversario della strage di Capaci. La presidente del Senato Casellati: "23 maggio ferita mai rimarginata". Il presidente della Camera Fico: "Piano Marshall per sconfiggere Cosa nostra"

Falcone : Centro Pio La Torre - 'antiMafia unita nel nome di Giovanni' : Palermo, 22 mag. (AdnKronos) - "Gli eventi promossi per ricordare le vittime dei clan non possono subire alcuna strumentalizzazione politica o elettorale o di confronto tra presunte antimafie “diverse”, più dura o più morbida". Il Centro Pio La Torre "parteciperà alle manifestazioni per la strage di

Mafia : legale parte civile - 'Commissione su depistaggio? Ci potevano pensare nel '98' : Palermo, 21 mag. (AdnKronos) - "Mi rallegro che oggi ci si scandalizzi per i buchi neri sulla strage di via D'Amelio, ma forse ci potevano pensare nel 1998, perché nel frattempo sono emerse tutte le porcheria che potevano uscire...". Rosalba Di Gregorio è l'avvocato palermitano che assiste, come par

Mafia : legale parte civile - 'Commissione su depistaggio? Ci potevano pensare nel '98' (2) : (AdnKronos) - Di recente il Procuratore nazionale antiMafia Federico Cafiero De Raho ha istituito un nuovo pool che si occupa delle 'entità esterne nelle stragi e negli altri delitti di Mafia', un gruppo di lavoro che ha avuto il via libera dal Csm. Ne fanno parte tre pm che a lungo si sono occupati

Antonello Montante : la finta antiMafia fra complici e (troppi) distratti raccontata nel libro di Attilio Bolzoni : Antonello Montante, il finto paladino dell’antimafia andato a processo per vari reati e tuttora indagato per concorso esterno in associazione mafiosa, ha subito recentemente una pesante condanna di primo grado a 14 anni per associazione a delinquere finalizzata alla corruzione e accesso abusivo a sistema informatico. Ma la sua non è solanto una storia giudiziaria, di maneggi commessi sottobanco finché qualcuno non li ha scoperti e ...

Ponte Morandi - controlli antiMafia nel cantiere : risolto contratto con Tecnodem Srl : risolto, da parte della struttura commissariale per la demolizione e ricostruzione del viadotto Polcevera di Genova, il contratto con la ditta Tecnodem S.r.l. Unipersonale, con sede a Napoli, dopo l'interdittiva arrivata dalla prefettura sulla base degli accertamenti della Dia di Genova sulla permeabilità a infiltrazioni mafiose. La risoluzione del contratto è stata pubblicata sul sito della struttura commissariale. Alla ditta, affidataria di un ...

Raffaele Cantone : "Nello sblocca cantieri regole pericolose - rischio Mafia" : “Lo sblocca-cantieri ha vari aspetti problematici: semplifica gli affidamenti sotto i 200mila euro, che sono tantissimi negli enti locali, e questa è una norma pericolosa. Prevede eccessive deroghe ai commissari di governo”. Il presidente dell’Anac, Raffaele Cantone, non nasconde le sue preoccupazioni per il decreto che diciplina, tra l’altro i subappalti. E proprio su questo punto Cantone spiega, intervenendo a ...

PONTE MORANDI - ANTIMafia BLOCCA IMPRESA DEL CANTIERE/ Toninelli "Grazie Dia Genova" : PONTE MORANDI, la Dia ha BLOCCAto immediatamente un'IMPRESA appaltatrice nel CANTIERE demolizione per presunte infiltrazioni mafiose

Ponte Morandi - gli agenti della Dia nel cantiere : interdittiva antiMafia all’azienda ritenuta legata alla Camorra : Gli agenti della Dia (direzione investigativa antimafia) hanno notificato un’interdittiva antimafia alla ditta Tecnodem che ha ottenuto commesse da 100mila euro in subappalto dalla Fratelli Omini. Nel video, il momento in cui gli uomini della Dia entrano nel cantiere. Mafie | Di Giovanna Trinchella e Andrea Tundo. Ponte Morandi, le mani della Camorra nella demolizione: interdittiva antimafia ...