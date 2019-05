Made in italy | in 5 anni mancheranno 236 mila talenti cercati da imprese

C’è penuria di talenti (perfino) nel Made in Italy : Roma. Disallineamento delle competenze. O se vogliamo dirla in inglese: skill mismatch. Cresce la difficoltà per le imprese italiane a trovare figure professionali adeguate, soprattutto tra i millennial per diventare tecnici in calzature, sartoria o specialisti nel design. Già l’Istat ci ha ricordat

Made in Italy - la francese Lactalis compra grande esportatore di Parmigiano reggiano e la Forgital diventa americana : Due grandi acquisizioni portano rispettivamente in Francia e negli Stati Uniti la proprietà di uno dei principali esportatori di Parmigiano reggiano nel mondo e di un’azienda vicentina delle lavorazioni meccaniche. La prima è stata ufficializzata mercoledì sera, ma le trattative erano note da settimane: Lactalis, il gruppo francese a cui già fanno capo Parmalat, Locatelli, Invernizzi, Galbani e Cadermartori, ha messo a segno un altro colpo ...

Made in Italy - la francese Lactalis compra azienda del Parmigiano reggiano e Forgital diventa americana : Due grandi acquisizioni portano rispettivamente in Francia e negli Stati Uniti la proprietà di uno dei principali esportatori di Parmigiano reggiano nel mondo e di un’azienda vicentina delle lavorazioni meccaniche. La prima è stata ufficializzata mercoledì sera, ma le trattative erano note da settimane: Lactalis, il gruppo francese a cui già fanno capo Parmalat, Locatelli, Invernizzi, Galbani e Cadermartori, ha messo a segno un altro colpo ...

Made in Italy - il Parmigiano “parla francese” : Lactalis si prende Nuova Castelli : I francesi di Lactalis acquistano Nuova Castelli, società specializzata nei formaggi Dop a cominciare dal Parmigiano reggiano...

Made in Italy : Zoppas - 'in Veneto per legnoarredo nuovo modello di filiera' : Mogliano Veneto (Tv), 29 mag. (AdnKronos) - "Insieme al presidente di Federlegnoarredo Emanuele Orsini e a Denise Archiutti (delegata di Confindustria Veneto per il legno-arredo), stiamo definendo in accordo con la Regione Veneto la prima policy di sviluppo settoriale. Inoltre, a valle dell'emergenz

Made in Italy : Orsini (FederlegnoArredo) - 'dovrà essere sempre più green' (3) : (Tv) - Quindi, sul fronte dei numeri il presidente di FederlegnoArredo ha ricordato che "In un contesto economico che per il 2018 ha registrato notevoli preoccupazioni sia sul versante interno che su quello internazionale, le imprese della filiera legnoarredo segnano un risultato positivo. La produz

Made in Italy : Orsini (FederlegnoArredo) - 'dovrà essere sempre più green' : Mogliano Veneto (Tv), 29 mag. (AdnKronos) - "Dallo spread alto in Italia non guadagna nessuno. Per questo siamo preoccupati, E quindi speriamo che sia finalmente finita questa campagna elettorale continua, e la prossima manovra economica prenda misure concrete per lo sviluppo del Paese". Lo ha sotto

Made in Italy : Orsini (FederlegnoArredo) - 'dovrà essere sempre più green' (2) : (Tv) - Tra i temi aperti ancora sul tavolo rimane per Orsini: "il pacchetto di agevolazioni fiscali per prodotti semilavorati composti per il 75 p.c. da materia riciclata che finalmente andrà a premiare il riutilizzo del legno all'interno della nostra filiera perchè - ha tenuto a ribadire Orsini - c

Made in Italy : Cantiere Navale Vittoria consegna rimorchiatore a Federazione Russa (2) : (AdnKronos) - "Il mezzo che abbiamo appena consegnato ai rappresentanti della Federazione Russa - commenta Luigi Duò, presidente del Cantiere Navale Vittoria - consolida il nostro posizionamento sul mercato dei rimorchiatori portuali e d’altura. La nostra azienda, che vanta un elevato grado di speci

Made in Italy : Cantiere Navale Vittoria consegna rimorchiatore a Federazione Russa : Rovigo, 27 mag. (AdnKronos) - Da oggi la flotta della Federazione Russa si arricchisce del rimorchiatore C.871 ???—M????? (Roma – Mosca) realizzato dal Cantiere Navale Vittoria. L’azienda veneta specializzata nella progettazione e costruzione di imbarcazioni militari, paramilitari, da lavoro e comme

STAR TAP Il nuovo Frigo Gasatore compatto – Made in Italy – distribuito da Nims : STAR TAP Il nuovo Frigo Gasatore compatto distribuito da Nims. Innovazione e design per una maggiore praticità in casa Componenti Made in Italy, design moderno, raffinato e compatto. Ecco STAR Tap, la nuova macchina dell’acqua distribuita da Nims. STAR Tap è un esclusivo Frigo Gasatore che tratta e filtra acqua potabile per poi erogarla a varie temperature: ambiente, fredda o fredda frizzante a seconda delle preferenze. Dal ...

Formaggi Made in Italy - UECOOP : plauso per il “fronte in opposizione all’offerta francese” : “Bene il fronte delle cooperative per contrastare l’offerta francese per il controllo dei Formaggi italiani“: è quanto afferma UECOOP, l’Unione europea delle cooperative, in relazione alla vendita del colosso dei Formaggi Nuova Castelli per la quale “sarebbe scesa in campo anche la Granarolo, una delle più grandi e storiche cooperative italiane in opposizione all’offerta della francese Lactalis della famiglia Besnier che già ...

“Il Salvagente” certifica la sicurezza stradale Made In Italy : Prosegue l’impegno della rivista Il Salvagente, da sempre in prima linea nella tutela dei diritti dei consumatori, per la certificazione di aziende, prodotti e servizi meritevoli. Questa volta è il turno di SMA Road Safety, azienda campana guidata dall’imprenditore Roberto Impero, che ha conquistato il mercato della sicurezza stradale attraverso sistemi di ritenuta molto apprezzati, soprattutto all’estero. L’80% del suo fatturato è infatti ...

Xylella : addio a 6 bottiglie di olio Made in Italy su 10 : Sono aumentate del 7,5% le importazioni di olio extravergine di oliva in Italia provenienti per quasi ¾ dalla Spagna: è quanto emerge da una analisi della Coldiretti divulgata in occasione del sopralluogo aereo effettuato dal presidente Nazionale di Coldiretti Ettore Prandini e dal Ministro delle Politiche Agricole, Forestali e del Turismo Gian Marco Centinaio in elicottero nell’area infetta da Xylella, per verificare dall’alto la strage di ...