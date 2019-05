M5s | Spadafora | “Indebolire Di Maio vuol dire indebolire Movimento” Ma Ruocco | “Troppi

Ddl Pillon - Spadafora - M5s - : 'Non arriverà mai in aula - ora un nuovo testo' : 'Il provvedimento Pillon è chiuso, quel testo non arriverà mai in aula, è archiviato'. Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio,...

Spadafora (M5s) : "Ddl Pillon non arriverà mai in aula" : Il pentastellato Vincenzo Spadafora, sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega alle pari opportunità, ha dato per morto e sepolto il discusso disegno di legge promosso dal senatore leghista Simone Pillon, quello che puntava a riformare il diritto di famiglia in modo da riflettere le posizioni del primo firmatario, tra gli organizzatori dei tre Family Day italiani.Quel testo aveva attirato critiche da ogni parte e oggi abbiamo ...

Congresso Verona - Spadafora (M5s) : “Lega? Autogol quella fiera ipocrisia. Faremo argine a questa deriva di destra” : “Lorenzo Fontana dice che dormivo circa il suo operato nel ministero della Famiglia? No, avremmo bisogno di qualche ora di sonno in più, perché è un periodo di grande fatica, ma eravamo sveglissimi. E stiamo ancora aspettando i benefici concreti dell’azione del ministero di Fontana”. Così a Omnibus (La7) il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Vincenzo Spadafora risponde alla polemica intervista rilasciata dal ministro ...

Ddl Pillon - Spadafora (M5s) lo archivia : “È chiuso. Legge non arriverà mai in aula” : Il ddl Pillon non arriverà mai in aula. Dopo 48 ore di scontri a distanza con i leghisti, Vincenzo Spadafora chiude le porte al disegno di Legge sull’affido condiviso del senatore della Lega. “Il provvedimento Pillon è chiuso. Quel testo non arriverà mai in aula, è archiviato”, ha detto il sottosegretario del Movimento 5 stelle a Omnibus su La7. “Adesso – dice Spadafora – bisogna scrivere un nuovo testo, che ...

