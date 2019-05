M5S | oggi il voto su Di Maio

M5S - oggi gli iscritti al voto su Di Maio. Fico in assemblea : “Problema non è Luigi - dobbiamo lavorare insieme sul territorio” : I parlamentari hanno rinnovato la fiducia a Luigi Di Maio e al governo, ora tocca al voto degli iscritti al Movimento 5 stelle. oggi, dalle 10 alle 20, sulla piattaforma Rousseau sono chiamati a confermare il loro capo politico. Che intanto ha superato positivamente l’esame dell’assemblea. “Non sono emerse criticità, abbiamo deciso che il governo deve andare avanti“, ha affermato il capogruppo M5s a Montecitorio, ...

Crisi M5S-DiMaio - in sua difesa qualcuno che oggi non ti aspetteresti : Il momento è delicato per Luigi Di Maio, che potrebbe perdere la leadership, ma in sua difesa arriva l’alleato Salvini Matteo Salvini a “Quarta Repubblica”, oltre ad aver commentato la vittoria del suo partito e ad aver parlato dei progetti per l’immediato futuro, ha risposto anche alle domande sul crollo del Movimento 5 Stelle: “Gli italiani vogliono fatti, non litigi”. … Continue reading Crisi M5S-DiMaio, in sua difesa qualcuno che ...

M5S - oggi il 'processo' a Di MaioParagone : "Pronto a dimettermi" : Luigi Di Maio resta il suo leader di riferimento? "Assolutamente sì. Per questo consegnerò a lui le mie dimissioni da parlamentare e deciderà lui cosa fare. Dimissioni dal Parlamento perché per me non c'è alternativa al Movimento 5 stelle". Segui su affaritaliani.it

M5S è oggi come un pc con lo schermo acceso - ma senza memoria : Comunico quindi sono un leader: in fondo è tutto qui il problema del Movimento 5 stelle in questo passaggio delicato.Fondato da un personaggio dello spettacolo e da un esperto di web, la comunicazione è stata sempre centrale nel movimento e una chiave del suo successo elettorale. Ma le cose diventano un po’ più complesse quando si passa dall’opposizione alla maggioranza e si deve governare un Paese.Pochi sanno ...

Europee il fallimento di Di Maio. La Lega si mangia il M5S - mai una destra così forte come oggi : Un risultato incredibile che vede la Lega mangiarsi letteralmente il M5S, il principale colpevole del tracollo 5 stelle è Di Maio Era ampiamente previsto da tempo: le elezioni Europee hanno certificato alcuni importanti punti politici a distanza di un anno dai risultati delle Politiche. La sintesi è semplice: la Lega ha mangiato il Movimento 5stelle e si sono invertiti … Continue reading Europee il fallimento di Di Maio. La Lega si mangia ...

M5S : promesse disattese e alleanza con la Lega - tra i molti vip delusi Galli Della Loggia : C'è attesa per conoscere quelle che saranno le conseguenze delle elezioni europee: si tratterà di un passaggio cruciale per capire quale è la direzione che sta prendendo il pensiero dei cittadini a livello europeo, ma soprattutto cosa accadrà in Italia. Non è ancora chiaro se i rapporti tra Lega e Movimento Cinque Stelle siano burrascosi al punto da determinare una crisi immediata, tuttavia, esiste la possibilità che, in caso di mantenimento ...

Tangenti - Di Pietro : “Ai tempi di Tangentopoli bastava la scopa - oggi ci vuole la ruspa. La battaglia del M5S è giusta” : “Tangenti? Una volta bastava una scopa per pulire, adesso ci vuole una ruspa. Adesso si è così ambientata che è diventata una piccionaia. E’ diventato un fatto quasi di routine che se non la fai non puoi fare politica”. Sono le parole pronunciate ai microfoni de “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus, dall’ex magistrato Antonio Di Pietro sulle ultime vicende politiche di corruzione. E ...

Luigi Di Maio e la "strategia da infami". Centinaio a Notizie Oggi - siluro Lega sul M5S : Il 27 maggio, un giorno dopo le elezioni, la Lega e il Movimento 5 Stelle si siederanno a un tavolo e capiranno se è il caso di andare avanti o meno. A chiarirlo è Gian Marco Centinaio, leghista e ministro dell'Agricoltura, che a Notizie Oggi su Canale Italia, in colLegamento con Paola Natali, fa pe

Caso Siri - per la Lega “rischio precedente pericoloso”. Oggi scontro con M5S : Non si dovrebbe andare alla conta, ma sara' comunque scontro in Consiglio dei ministri. Alla vigilia della riunione forse piu' difficile in undici mesi di 'governo del cambiamento', M5s e Lega affilano i coltelli sul Caso Siri. Appuntamento alle 10 a Palazzo Chigi per la 'resa dei conti' sulla vicenda del sottosegretario leghista, indagato per corruzione. Il Caso divide i due azionisti della maggioranza da 18 giorni: da una parte M5s che, dopo ...

Sondaggi politici elettorali : oggi Lega sempre in testa - risale il M5S - in calo il Pd : Luigi Di Maio e Matteo Salvini sono, indubbiamente, le figure di riferimento di un governo che subito dopo le elezioni europee sarà ad un bivio: proseguire nel programma del contratto o sciogliere le fila per scrivere una nuova pagina attraverso nuova maggioranza o un ritorno alle urne. Quello che è certo è che nelle ultime settimane i rapporti tra le parti si sono inaspriti, sebbene in molti abbiano visto nelle scaramucce verbali una sorta di ...

Caso Siri - Di Maio : "Oggi non è una vittoria del M5S - ma degli italiani onesti" : ... la politica deve agire prima dei giudici e dei magistrati", ha detto il vicepremier. "È un grande orgoglio far parte di questo governo. Ci siamo detti che andiamo avanti e che ci sono tante cose da ...

Oggi il Cdm decide sul caso Siri - Conte media tra Lega e M5S per evitare il voto : A poche ore dal Consiglio dei ministri sulla revoca di Armando Siri, il clima tra Lega e M5S si fa rovente. Lo scontro è senza esclusioni di colpi e anche quelli bassi sembrano essere ammessi. La linea dei due vicepremier è tracciata, Salvini conferma la presenza dei ministri del Carroccio alla riunione di palazzo Chigi e “se sul caso Siri si va al...

Scontro M5S-Lega - inchieste e flat tax. Oggi resa dei conti su Siri : I due vicepremier non solo incrociano i rispettivi spadoni su giustizia ed economia , ma fanno il possibile per esaltare la valenza deflagrante della riunione dei ministri. Tanto che neppure è più ...