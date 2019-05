M5s | De Falco | “Lavora solo per il potere Voto su Di Maio? Esito scontato | quesito

Pensioni ultime notizie : taglio assegni ha ridotto i voti M5s - parla De Falco : Pensioni ultime notizie: taglio assegni ha ridotto i voti M5S, parla De Falco Sul fronte Pensioni ultime notizie riguardano le recenti dichiarazioni dell’ex esponente M5S Gregorio De Falco sulle cause che hanno determinato il crollo del Movimento 5 Stelle alle ultime elezioni europee. Intervistato da TPI, De Falco ha lanciato un duro attacco contro il leader pentastellato, invitandolo a chiedere le dimissioni. “Ha sbagliato tutto e il ...

Mafia - Sisto (Fi) : “Noi l’abbiamo combattuta più di tutti. M5s? Scomodano Falcone e Borsellino per toccare pancia Paese” : “Governo M5s-Lega? E’ una sciagura che purtroppo ci è capitata. Ce la dobbiamo tenere. C’era la peste di Atene nel “De rerum natura” di Lucrezio, c’era l’arca di Noè col diluvio universale, noi abbiamo questo governo. Ognuno ha le sue disgrazie. Speriamo che passi presto e che il sereno su questo Paese possa tornare”. Sono le parole del deputato di Forza Italia, Francesco Paolo Sisto, ospite de “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus. Il ...

Scuola - la storia dell’Antimafia sarà nel programma. La deputata M5s Nesci : “Così si studieranno Falcone e Borsellino” : Dall’anno scolastico 2019/2020 a Scuola si studierà anche la storia del contrasto del fenomeno mafioso. La madrina di questa proposta, approvata nell’ambito della legge sull’introduzione dell’educazione civica, è la deputata del M5s Dalila Nesci. L’insegnamento della storia dell’Antimafia sarà fatto nella Scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado e sarà inserito nel monte ore complessivo previsto per le competenze relative ...

Ong - De Falco (ex-M5s) : “Metto al servizio la mia esperienza nella Marina. Chi specula su migranti fa politica riprovevole” : “Salirò sicuramente sulla nave Mare Jonio se ci saranno le condizioni per farlo. Non intenderei essere un passeggero zavorra, ma vorrei avere una funzione di utilità a bordo, mettendo a servizio la mia esperienza di ufficiale di Marina, fermo restando che ovviamente c’è un comando di bordo. Io vorrei essere una sorta di armatore a bordo”. Sono le parole del senatore Gregorio De Falco, ex M5s, ora al Gruppo Misto, nel corso della ...

De Falco - ex M5s - : 'Potrei tornare a bordo per salvare i migranti' - : L'ex comandante della Capitaneria di Porto di Livorno, senatore espulso dal M5s, potrebbe salire sulla nave Mare Jonio, che a breve salperà dalle coste italiane verso la Libia

L'ex M5s De Falco sarà sulla Mare Jonio : "Salvini è incompetente. La legge del mare è superiore a quella statale" : Il Comandante Gregorio De Falco tornerà in mare, forse già la prossima settimana, e non su un'imbarcazione qualsiasi, ma sulla mare Jonio, ossia la nave della ONG Mediterranea, che è in polemica con il ministro dell'Interno Matteo Salvini. E proprio contro il titolare del Viminale il senatore, espulso dal MoVimento 5 Stelle a dicembre perché ritenuto un dissidente per la sua posizione contro il Decreto Sicurezza, non nasconde ...