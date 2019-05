M5S | a Di Maio l' 80% dei voti | gli iscritti lo vogliono ancora capo politico

Di Maio incassa la fiducia del M5S : a lui l’80% dei voti online : «Primo passo per una profonda organizzazione del Movimento», dice il vicepremier. Carelli attacca: anche Renzi fece finta di niente, si sa come andò

Luigi Di Maio confermato leader di M5S con l'80% dei voti : Dopo una lunga giornata di voto online, i sostenitori del Movimento 5 Stelle iscritti alla piattaforma Rousseau hanno deciso: con l'80% dei voti a favore, Luigi Di Maio continuerà ad essere il capo politico di M5S. Ad annunciarlo è stato lo stesso vicepremier con un post su Facebook:Sono appena stati pubblicati i risultati della votazione sulla fiducia a me come capo politico. Con 56.127 voti e l'80% di consensi, su Rousseau abbiamo segnato ...

Luigi Di Maio confermato capo politico M5S : “È solo primo passo - ora parte riorganizzazione” : Luigi Di Maio ringrazia gli iscritti del Movimento 5 Stelle per averlo confermato capo politico pentastellato e annuncia importanti novità per la struttura organizzativa del partito. Secondo il vicepresidente del Consiglio quello di oggi è solo "il primo passo per avviare una profonda riorganizzazione del Movimento 5 Stelle".

