Luoisiana | anche qui l’aborto è vietato per legge

(Di giovedì 30 maggio 2019) La Louisiana si unisce ufficialmente all’ormai lungo elenco degli stati degli Usa che hanno imposto nuove limitazioni all’interruzione di gravidanza. Dopo laentrata in vigore pochi giorni fa in Alabama,in Lousiana è stato votato il divieto di aborto al primo avvertire del battito cardiaco del feto.in questo caso non ci sono eccezioni nemmeno per i casi di stupro e incesto. Le uniche eccezioni sono il rischio di vita per la madre o malattie mortali per il feto. Rischiano fino a due anni di carcere i medici che praticheranno l’interruzione della gravidanza fuori dai limiti consentiti dalla nuovache il governatore democratico John Bel Edwards è pronto a firmare. Nel dettaglio ladice cheda quando il battito cardiaco del feto è rilevabile, quindi entro le sei settimane dall’inizio della gravidanza. In molto casi questo periodo non ...