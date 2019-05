Luigi Di Maio confermato capo politico del Movimento 5 Stelle dal voto su Rousseau (Di giovedì 30 maggio 2019) Il voto tra gli iscritti sulla piattaforma Rousseau ha confermato Luigi Di Maio come capo politico del Movimento 5 Stelle. La decisione di votare sul ruolo del leader pentastellato è stata presa dallo stesso vicepresidente del Consiglio dopo le accuse ricevute in seguito alla sconfitta elettorale del 26 maggio.



