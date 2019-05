Luigi Di Maio chiede compattezza: “Il Movimento 5 Stelle non perde mai, siamo noi contro tutti”

(Di giovedì 30 maggio 2019) Mentre sono aperte le votazioni sulla piattaforma Rousseau per decidere se confermargli o no la fiducia,Diha spiegato sul blog dellecosa si sono detti i parlamentari delall'assemblea serale di ieri e ha sottolineato che Alessandro Di Battista e Roberto Fico per lui sono "fratelli e compagni di viaggio".Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...