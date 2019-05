Luca Palamara | mercato delle toghe | 40mila euro per favorire una nomina

Il Pm Luca Palamara perquisito dalla GdF : Nuovo capitolo nell'inchiesta sul mercato delle toghe e in particolare sulle nomine per la successione alla guida della Procura di Roma: ieri si è diffusa la notizia del coinvolgimento del Pm Luca Palamara, ex Presidente dell'Associazione nazionale magistrati. Ebbene, oggi la Guardia di Finanza ha perquisito la sua abitazione e i suoi uffici in procura oltre all'abitazione del suo commercialista e quella di Adele Attisani, che è una persona ...

Procura di Roma - il pm Luca Palamara perquisito dalla Guardia di Finanza : “Indagato per corruzione” : Una perquisizione da parte della Guardia di Finanza è in corso nei confronti di Luca Palamara, l’ex consigliere del Csm ed ex presidente dell’Associazione nazionale magistrati. La perquisizione, secondo quanto si apprende, rientra nell’ambito dell’inchiesta avviata dalla Procura di Perugia nei confronti del magistrato, indagato per corruzione, e di altri soggetti. L'articolo Procura di Roma, il pm Luca Palamara perquisito dalla Guardia di ...

Corruzione - indagato Luca Palamara - ex presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati : La successione alla guida della Procura di Roma, dopo l’addio di Giuseppe Pignatone, da una serie di accordi e scambi di favori si sta trasformando in una guerra tra esponenti di diverse correnti della magistratura italiana. A distruggere ogni equilibrio di questa contesa tra toghe è stata l’inchiesta della Procura di Perugia, che si occupa dei fascicoli che coinvolgono i Magistrati della capitale, che ha avviato un’indagine, ...

