Luca Onestini contro il Grande Fratello ecco cosa ha detto

people24.myblog

(Di giovedì 30 maggio 2019)torna sui social per parlare delGianmarco e di come viene trattato all’interno del “GF “, condotto da Barbara D’Urso. Gianmarco, al contrario di altri concorrenti, non ha ricevuto sorprese né tantomeno visite dei parenti. Sul social l’ex tronista in una storie prende appunto le parti del: “Ha ragione ad essere deluso e arrabbiato. Il programma è iniziato da due mesi e solo due persone non hanno ricevuto una sorpresa… perché? C’è qualcuno che ne ha ricevute così tante, che a momenti chiamavano anche le vicine di casa”. Loro vorrebbero sostenerlo: “Deluso? Domanda alla quale non so rispondere, dovete farla agli autori e a chi gestisce il programma. Non è che la nostra famiglia non abbiamo intenzione di andare: sono scelte di altri. Poi come mai ci sia questa disparità dovete chiederla a loro. Gianmarco è il più giovane della casa, sembra che è ...

LobyArt : RT @mmmimmmii_: Comunque la scelta di Andrea mi ha ricordato il palo che ho preso quando Luca Onestini non scelse Bionditudo #UominieDonne… - DodaOlta : RT @mmmimmmii_: Comunque la scelta di Andrea mi ha ricordato il palo che ho preso quando Luca Onestini non scelse Bionditudo #UominieDonne… - mmmimmmii_ : Comunque la scelta di Andrea mi ha ricordato il palo che ho preso quando Luca Onestini non scelse Bionditudo… -