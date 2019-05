Lombardia | premiate a Milano scuole per progetto cittadinanza e legalità

liberoquotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2019), 30 mag. (AdnKronos) - Sono statenella sede del Consiglio regionale dellalesecondarie, di primo e secondo grado, vincitrici del 'interforze di educazione allae alla: Esercito italiano, polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Guardia

9Roby1 : RT @AndreaSpanu6: @alian_maria @9Roby1 È un fenomeno interessante e che si sta verificando in molte regioni (anche qua in Lombardia). Massi… - AndreaSpanu6 : @alian_maria @9Roby1 È un fenomeno interessante e che si sta verificando in molte regioni (anche qua in Lombardia).… -