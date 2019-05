Lombardia | da Regione 3 mln a comunità montane

Lombardia : da Regione 900 mila euro per videosorveglianza asili e insegnanti : milano, 25 mag. (AdnKronos) - La giunta regionale della Lombardia ha approvato lo stanziamento di 900mila euro per realizzare progetti a favore dei minori che frequentano nidi e micro-nidi. Di questi 600mila euro sono destinati a installare telecamere a circuito chiuso negli asili nido divisi sul 20

Lombardia : da Regione 1 - 5 mln a colonne mobili provinciali Protezione civile : Milano, 25 mag. (AdnKronos) - La giunta regionale della Lombardia ha approvato una delibera a favore delle colonne mobili provinciali della Protezione civile per finanziare l'acquisto di mezzi e dotazioni tecniche necessarie alle operazioni di soccorso della popolazione civile in caso di emergenze.

La Regione Lombardia comprerà la chiesetta dei Frati destinata a diventare moschea : La Regione Lombardia eserciterà la prelazione per l'acquisto della chiesetta dei Frati, immobile di proprietà degli ex Ospedali Riuniti di Bergamo. Lunedì 20 maggio, secondo quanto apprende l'Agi, è stata inserita una delibera all'ordine del giorno della giunta lombarda che prevede l'esercizio del diritto di prelazione della Regione. La chiesa era stata acquistata a ottobre dall'Associazione dei musulmani, tramite un'asta ...

Addio all’archistar Pei : realizzò la piramide del Louvre e il nuovo palazzo della Regione Lombardia : È morta l’archistar cino-americana Ieoh Ming Pei, maestro dell’architettura modernista del XX secolo, internazionalmente celebre per aver realizzato la piramide di vetro all’ingresso del museo del Louvre a Parigi. Aveva 102 anni. Protagonista assoluto di un linguaggio architettonico caratterizzato dal rigore geometrico e dalla perfezione nel dettaglio esecutivo, Pei ha realizzato numerosi edifici pubblici, tra cui università e musei in tutto il ...

Lombardia : in Consiglio Regione approvato calcolo contributivo per vitalizi (2) : (AdnKronos) - Con la legge di semplificazione, approvata oggi in commissione e all’esame definitivo dell’aula nella seduta del 28 maggio, sarà contestualmente abolito il contributo di solidarietà varato nel 2013, che a fine novembre dello scorso anno il Consiglio regionale aveva confermato in attesa

Lombardia : in Consiglio Regione approvato calcolo contributivo per vitalizi : Milano, 15 mag. (AdnKronos) - La commissione Affari istituzionali del Consiglio regionale della Lombardia ha approvato a maggioranza con i voti favorevoli anche del Movimento 5 Stelle al progetto di legge sul calcolo contributivo dei vitalizi. Il provvedimento recepisce le nuove norme nazionali in m

Ferrovie : Regione Lombardia acquista altri 15 nuovi treni con ribassi d'asta : Milano, 15 mag. (AdnKronos) - Regione Lombardia acquisterà altri quindici nuovi treni sfruttando i ribassi d'asta di due delle tre gare con cui aveva già ordinato i già previsti 161 nuovi convogli da acquistare. A prevederlo è una delibera approvata oggi dalla giunta regionale, su proposta dell'asse

Università : da Regione Lombardia 3 mln a Bicocca e Politecnico Milano (2) : (AdnKronos) - "Queste collaborazioni rappresentano uno dei motori più importanti per valorizzare ricerca e innovazione al servizio del nostro territorio" ha detto il vicepresidente di Regione Lombardia e assessore alla Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione delle imprese,

Università : da Regione Lombardia 3 mln a Bicocca e Politecnico Milano : Milano, 11 mag. (AdnKronos) - Regione Lombardia punta su mobilità sostenibile e biotecnologie e sottoscrive l'Università degli Studi di Milano-Bicocca e con il Politecnico di Milano due accordi, finanziati con 3 milioni di euro. il primo progetto punta a individuare nuove molecole in grado di veicol

Il presidente della Regione Lombardia è indagato per abuso d'ufficio : È indagato per abuso d'ufficio il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. Il governatore lombardo Attilio Fontana è indagato per abuso d’ufficio nella maxi inchiesta della Dda di Milano che ieri ha portato a 43 misure cautelari. Lo riporta stamani il Corriere della sera e la notizia è stata confermata stamani da fonti qualificate.La contestazione riguarda la nomina del suo ‘socio di studio’ Luca Marsico a un incarico in Regione ...

Spese pazze - ex capogruppo Lega dovrà risarcire Regione Lombardia : Dovra' risarcire la Regione Lombardia con 196.600 euro Stefano Galli, ex capogruppo della Lega Nord Padania nel Consiglio regionale lombardo. La Cassazione, a sezioni unite, ha rigettato il suo ricorso contro la decisione emessa nel 2017 dalla Corte dei Conti, sezione giurisdizionale centrale d'appello. Al centro della vicenda, i compensi erogati dalla Regione a favore di Corrado Paroli, genero di Galli, per incarichi conferitigli dal Consiglio ...

Claudia Maria Terzi - Assessore Infrastrutture e Trasporti Lombardia su urgenze per Regione : Claudia Maria Terzi, di Osio Sotto, in provincia di Bergamo, classe 1974, Avvocato, dal 29 marzo 2018 Assessore a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile di Regione Lombardia con delega anche ...

Allerta Meteo Lombardia : temporali e vento forte su tutta la regione : La Sala Operativa della Protezione civile della regione Lombardia ha diffuso un’Allerta Meteo che prevede vento forte, precipitazioni moderate diffuse e localmente forti, determinando condizioni di instabilità sulla regione fino a venerdì prossimo, 26 aprile. Nel dettaglio, è stato emesso un codice di ordinaria criticità di livello giallo su Laghi e Prealpi Varesine (per rischio idrogeologico), Valcamonica, Laghi e Prealpi Orientali (per ...

Lombardia : rendiconto Regione - oltre 2 mld di investimenti fino al 2021 (2) : (AdnKronos) - Sul versante tecnico, la gestione 2018 si è caratterizzata per il rispetto del pareggio di bilancio e la liquidità di cassa in aumento rispetto al 2017, che ha permesso l'attivazione di anticipazioni di cassa e di effettuare il pagamento dei fornitori commerciali in tempi inferiori ai