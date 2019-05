Locale infestato da insetti e sporcizia | vigili appongono sigilli in esercizio rione Trevi

romadailynews

(Di giovedì 30 maggio 2019) Roma – La Poliziadi Roma Capitale ha apposto iad un’ attivita’ di somministrazione per gravi carenze igienico sanitarie e per la presenza di blatte e formiche all’interno dei locali. Gli agenti del I Gruppo ‘ex’, nell’ambito di alcuni controlli amministrativi presso le attivita’ del Centro storico hanno posto sotto sequestro penale un pubblicosito nel, a causa della presenza di numerosi, oltreche’ per ladiffusa riscontrata negli ambienti. Il personale ha svolto controlli accurati che hanno fatto scattare la chiusura del, che ora e’ a disposizione dell’Autorita’ giudiziaria. L'articolodainproviene da RomaDailyNews.