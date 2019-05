Lo scoprirà solo fuori dal GF Valentina Vignali | la brutta ‘sorpresa’

caffeinamagazine

(Di giovedì 30 maggio 2019) Ancora non lo sa, ma da quandoè entrata nella casa del Grande Fratello è successo qualcosa di incredibile. Ma andiamo con ordine.è una cestista professionista, una modella, influencer e conduttrice italiana. Conosciuta per la sua relazione tormentata con Stefano Laudoni, la giovane è stata anche corteggiatrice di Francesco Monte e da qualche anno è un volto apprezzato del mondo dello sport e del web. Gioca a basket sin da quanto aveva otto anni. Tra il 2016 e il 2017, poi, gioca nella Murgia Basket per poi approdare a Milano nella Idea Sport Pallacanestro. Inoltre, la bellaè entrata a far parte della Nazionale Italiana Basket Artisti che unisce sport, spettacolo e solidarietà. Insomma, una sportiva che ha fatto breccia nel cuore degli appassionati di basket. Seguitissima sui social, da quando è entrata nella casa del Grande Fratello ...

BroggiElisa : RT @adeoli1011: 'Alla fine si scoprirà che #Puigdemont non solo mette in evidenza la #Spagna, ma questa Unione europea farisaica' #UE @For… - Ssuricat : RT @adeoli1011: 'Alla fine si scoprirà che #Puigdemont non solo mette in evidenza la #Spagna, ma questa Unione europea farisaica' #UE @For… - LibertoPalauSer : RT @adeoli1011: 'Alla fine si scoprirà che #Puigdemont non solo mette in evidenza la #Spagna, ma questa Unione europea farisaica' #UE @For… -