Lo psicodramma dei Cinque Stelle raccontato dai giornali

(Di giovedì 30 maggio 2019) Salvate il soldato Di Maio. Ma saranno sufficienti le preghiere di don Peppino Gambardella, il parroco di Pomigliano d'Arco che si definisce padre spirituale dell'illustre concittadino, che dice “domani pregherò per Di Maio”, come scrive il Corriere nella sua versione cartacea, a sottrarlo al giudizio sommario del Movimento? Per il momento il leader incassa il sostegno dell'empireo pentastellato, Grillo e Casaleggio, che lo blindano al vertice per la guida del Movimento, insieme a gran parte del gruppo dirigente e parlamentare. Resta, però, la grande incognita del voto della Rete sulla piattaforma Rousseau, previsto per oggi. Come si esprimerà la massa? Sarà crocifisso o graziato? Piattaforma Rousseau che viene rappresentata nella vignetta di Giannelli sul Corriere della Sera come un trampolino di lancio per un tuffo a occhi chiusi, di schiena, nel vuoto. Un'incognita, appunto. ...

