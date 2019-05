LIVE Toronto-Golden State NBA | Gara-1 Finals 2019 in DIRETTA | Warriors senza Durant

oasport

(Di venerdì 31 maggio 2019) Buongiorno e benvenuti alladiRaptors--1 delle NBA. Comincia dal Canada la finale tra la vincitrice della Eastern Conference e quella che ha vinto la Western Conference. Mai, nelle sue precedenti quattro apparizioni consecutive alle, tutte contro i Cleveland Cavaliers,aveva dovuto cedere il vantaggio dell’eventuale-7 in casa. IRaptors hanno chiuso con un miglior record nella stagione regolare, nonostante il secondo posto alle spalle dei Milwaukee Bucks. Proprio quest’ultimi sono stati sconfitti dai Raptors nella finale di Conference per 4-2, dopo che Leonard e compagni avevano perso le prime due partite., invece, ha dominato contro Portland, realizzando quello che in America viene chiamato “sweep”. Un netto 4-0 con Curry e Thompson protagonisti ed oltre a loro ...

