LIVE Fognini-Delbonis | Roland Garros 2019 in DIRETTA | 6-4 2-5 | l’argentino spreca la

(Di giovedì 30 maggio 2019) Buongiorno e bentrovati alladella sfida valida per il secondo turno deltra Fabioe l’argentino Federico. Sul campo n.1 il ligure va a caccia del terzo turno dello Slam parigino e sulla carta i favori del pronostico sono dalla sua parte. Non si prospetta un match semplice per il tennista di Arma di Taggia.è un giocatore solido, capace di tutto sulla terra rossa, e la semifinale raggiunta nell’ATP di Ginevra (ko contro Alexander Zverev al terzo set) lo testimonia. Pertanto servirà una versione didi un certollo. L’azzurro è reduce dallo strepitoso trionfo di Montecarlo e vuole esprimersi al meglio anche in questo torneo. Le qualità non fanno di difetto al nostro portacolori ma i dubbi e le perplessità sono riguardanti la sua continuità di gioco. Il bilancio tra i due vede Fabio in vantaggio 4-2, ...

