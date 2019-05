optimaitalia

(Di giovedì 30 maggio 2019)disul- Il. In scena con la regia di Chiara Noschese, i biglietti sono in prevendita sul sito web del Teatro Nazionale per tutte le repliche che si terranno dae fino al mese di novembre. Non è la prima volta che la musica diapproda in teatro. Già nel 2010, la compagnia Aterballetto si servì di Certe notti, con uno spettacolo di danza che si è sviluppato completamente sulle musiche di. Questa, la presentazione diSul- Il. Capodanno 1990, una comitiva di amici si riunisce come ogni giorno al Bar Mario per festeggiare l’arrivo del primo anno da maggiorenni. Progetti, speranze, amori, passioni, ma anche incertezze e paure si incrociano sullo sfondo della grande festa. La promessa di ritrovarsi 10 anni dopo nello stesso giorno è l’unico modo per rendere meno tragica e dolorosa la ...

Ary1797 : RT @OptiMagazine: .@Ligabue direttore creativo di Balliamo sul mondo - Il Musical, da settembre a Milano: biglietti in prevendita https://t… - OptiMagazine : .@Ligabue direttore creativo di Balliamo sul mondo - Il Musical, da settembre a Milano: biglietti in prevendita… -