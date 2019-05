L' Europa League parla italiano | Chelsea trionfale nella notte di Baku

4-1 all’Arsenal - Chelsea vince l’Europa League : Il Chelsea di Sarri batte 4-1 a Baku l'Arsenal e fa sua l'Europa League. In gol Giroud, Pedro e doppietta di Hazard per i 'blues', Iwobi per i 'gunners'. Un poker da sogno, una serata da incorniciare. Il Chelsea di Maurizio Sarri vince la sua seconda Europa League della storia, travolgendo l'Arsenal per 4-1 nel derby londinese. All'Olympic Stadium di Baku il tecnico italiano alza al cielo il suo primo trofeo della carriera, ringraziando una ...

Pedro ‘Re di Coppe’! Lo spagnolo conquista l’Europa League e chiude l’en plein : ha vinto… tutto : Grazie al successo ottenuto nella finale di Europa League con il Chelsea, Pedro Rodriguez ha vinto tutti i trofei possibili a livello internazionale Pedro Rodriguez ha un vizio bellissimo: essere decisivo nei momenti che contano. Il calciatore spagnolo ha messo spesso la sua firma nelle finali durante la sua carriera, ripetendosi anche questa sera nell’ultimo atto di Europa League. Suo il gol del raddoppio che ha spianato la strada ...

Finale Europa League – Sarri cuore… partenopeo : “dedico la vittoria ai tifosi del Napoli” : Maurizio Sarri vince l’Europa League alla guida del Chelsea. L’allenatore italiano non dimentica il suo passato e dedica la vittoria ai tifosi del Napoli Maurizio Sarri sul tetto d’Europa. L’allenatore italiano ha guidato il suo Chelsea alla vittoria dell’Europa League, dominando la Finale vinta contro l’Arsenal per 4-1. Al temrine della gara, Sarri ha analizzato la stagione dei ‘Blues’, ...

Chelsea - è grande festa : delirio dopo la vittoria dell’Europa League [FOTO e VIDEO] : 1/6 AFP/LaPresse ...

Finale Europa League – Rudiger festeggia anche da infortunato : salta - balla e picchia tutti con le stampelle [VIDEO] : Antonio Rudiger ruba la scena durante la festa per la vittoria dell’Europa League del Chelsea: il calciatore tedesco, nonostante l’infortunio, ha esultato come un pazzo con le stampelle Nella Finale di Europa League tutta inglese, il Chelsea ha sconfitto l’Arsenal per 4-1, regalando a Maurizio Sarri il suo primo trofeo europeo. Durante i festeggiamenti, i giocatori del Chelsea si sono lasciati andare all’euforia ...

Maurizio Sarri - dal lavoro in banca all’Europa League : il ‘Maestro’ che ha portato il Chelsea al trionfo in tuta e sigaretta : Maurizio Sarri vince l’Europa League alla guida del Chelsea: il giusto merito per l’ex banchiere, maestro di calcio, da questa notte sul tetto d’Europa Dopo 29 anni di carriera, Maurizio Sarri ha vinto il suo primo trofeo degno di nota, portandosi a casa l’Europa League al termine di uan splendida finale dominata dal suo Chelsea, capace di stendere l’Arsenal con il risultato di 4-1. Sembra incredibile dirlo ...

Europa League – Hazard - due rigori decisivi per regalare il trofeo al Chelsea : il modo più bello per dirsi addio : Eden Hazard segna il rigore che manda il Chelsea in finale di Europa League e trasforma il penalty che congela la gara contro l’Arsenal: il belga, dopo la finale, dirà addio ai Blues Due calci di rigore per regalare l’Europa League al suo Chelsea, uno più decisivo dell’altro. Eden Hazard ha messo la sua firma sull’Europa League vinta dai ‘Blues’ da una distanza ben precisa: gli 11 metri. Il primo rigore, ...

Sarri vince l’Europa League - i complimenti del Napoli : “Aurelio De Laurentiis e tutto il Napoli si complimentano con Maurizio Sarri per la vittoria dell’Europa League con una prestazione travolgente. Bravo Maurizio. #ForzaNapoliSempre”. È il Tweet pubblicato dalla società partenopea per celebrare il successo dell’ex allenatore, dominio del Chelsea in finale di Europa League contro l’Arsanal, la partita non è stata mai in discussione. Chelsea-Arsenal 4-1, le pagelle di ...

