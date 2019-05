L’Europa League del Chelsea di Sarri dedicata ai tifosi del Napoli

Fifa 19 : disponibile Hazard MOTM – Uomo partita - vincitore delL’Europa League : Il Chelsea, allenato dall’ex tecnico del Napoli Maurizio Sarri, travolge 4-1 l’Arsenal nella finalissima di Baku e si aggiudica l’Europa League! A poche ore dal fischio finale EA Sports ha rilasciato su FUT la card MOTM – Uomo partita di Eden Hazard, fra i protagonisti del match insieme a Giroud e Pedro, autore di due […] L'articolo Fifa 19: disponibile Hazard MOTM – Uomo partita, vincitore dell’Europa ...

Il Chelsea ha conquistato L’Europa League : per Sarri primo trofeo in carriera : La notte europea regala al Chelsea di Sarri la conquista dell’Europa League 2018/2019. A Baku la squadra Sarriana batte 4-1

4-1 all’Arsenal - Chelsea vince L’Europa League : Il Chelsea di Sarri batte 4-1 a Baku l'Arsenal e fa sua l'Europa League. In gol Giroud, Pedro e doppietta di Hazard per i 'blues', Iwobi per i 'gunners'. Un poker da sogno, una serata da incorniciare. Il Chelsea di Maurizio Sarri vince la sua seconda Europa League della storia, travolgendo l'Arsenal per 4-1 nel derby londinese. All'Olympic Stadium di Baku il tecnico italiano alza al cielo il suo primo trofeo della carriera, ringraziando una ...

Pedro ‘Re di Coppe’! Lo spagnolo conquista L’Europa League e chiude l’en plein : ha vinto… tutto : Grazie al successo ottenuto nella finale di Europa League con il Chelsea, Pedro Rodriguez ha vinto tutti i trofei possibili a livello internazionale Pedro Rodriguez ha un vizio bellissimo: essere decisivo nei momenti che contano. Il calciatore spagnolo ha messo spesso la sua firma nelle finali durante la sua carriera, ripetendosi anche questa sera nell’ultimo atto di Europa League. Suo il gol del raddoppio che ha spianato la strada ...

Maurizio Sarri - dal lavoro in banca alL’Europa League : il ‘Maestro’ che ha portato il Chelsea al trionfo in tuta e sigaretta : Maurizio Sarri vince l’Europa League alla guida del Chelsea: il giusto merito per l’ex banchiere, maestro di calcio, da questa notte sul tetto d’Europa Dopo 29 anni di carriera, Maurizio Sarri ha vinto il suo primo trofeo degno di nota, portandosi a casa l’Europa League al termine di uan splendida finale dominata dal suo Chelsea, capace di stendere l’Arsenal con il risultato di 4-1. Sembra incredibile dirlo ...

Il Chelsea ha stravinto L’Europa League : Nella finale di Baku ha battuto 4-1 l'Arsenal: per il suo allenatore, l'italiano Maurizio Sarri, è il primo trofeo internazionale

Sarri vince L’Europa League - i complimenti del Napoli : “Aurelio De Laurentiis e tutto il Napoli si complimentano con Maurizio Sarri per la vittoria dell’Europa League con una prestazione travolgente. Bravo Maurizio. #ForzaNapoliSempre”. È il Tweet pubblicato dalla società partenopea per celebrare il successo dell’ex allenatore, dominio del Chelsea in finale di Europa League contro l’Arsanal, la partita non è stata mai in discussione. Chelsea-Arsenal 4-1, le pagelle di ...

Il Chelsea vince L’Europa League! Giroud sblocca la gara - Hazard la chiude : poker all’Arsenal in finale : Il Chelsea supera l’Arsenal nella finale di Europa League per 4-1: Giroud, Pedro e la doppietta di Hazard stendono i Gunners e regalano il trofeo a Maurizio Sarri Settimana di grande calcio, tutta in salsa inglese. Prima la finale di Europa League, poi quella di Champions League, fra 4 grandi della Premier League. Si parte quest’oggi, a Baku, con Chelsea e Arsenal di fronte nella prima stracittadina della storia di quella che ...

Londra si gioca L’Europa League : Questa sera in Azerbaigian i due maggiori club londinesi, Chelsea e Arsenal, si affrontano nella finale del secondo torneo del calcio europeo

Chelsea - l’ammissione di Hazard : “vincere L’Europa League sarebbe l’addio perfetto” : Eden Hazard parla del suo possibile addio al Chelsea: il talento belga vorrebbe lasciare da vincitore, magari conquistando l’Europa League Eden Hazard è destinato a lasciare Londra. Il talentuoso esterno d’attacco del Chelsea non ha mai fatto mistero di voler giocare in una squadra che punti con decisione a Champions League e campionato, non per forza in Inghilterra, ma magari in Spagna, con la casacca del Real Madrid pronto ad ...

Atalanta - il sogno Champions è realtà! Inter pessima - ma l’Empoli ‘la salva’ : Milan e Roma costrette alL’Europa League : Atalanta e Inter vincono all’ultima giornata e si qualificano per la prossima Champions, Milan e Roma costrette ad accontentarsi dell’Europa League Un finale trhilling, emozioni su emozioni che premiano Atalanta e Inter che staccano il pass per la Champions obbligando Milan e Roma all’Europa League. Piero Cruciatti/LaPresse Se i nerazzurri di Gasperini mettono la ciliegina sulla torta ad un campionato pazzesco, la squadra ...

Atalanta per la storia - Gasperini : “Uscire dalL’Europa League è stata una fortuna” : L’ultima tappa prima di fare la storia. Atalanta attesa dalla sfida di domani contro il Sassuolo. Una vittoria significherebbe qualificazione in Champions. Il tecnico dei bergamaschi Gian Piero Gasperini predica calma durante la consueta conferenza stampa della vigilia. Ecco le sue parole. “Dipendiamo da noi, non abbiamo bisogno di ascoltare cosa succede sugli altri campi, paradossalmente potremmo arrivare anche terzi e questo ...

Roma - tournée negli Usa a rischio con L’Europa League : I preliminari di Europa League o la tournée negli Usa. La Roma a 90′ dal termine del campionato vede a forte rischio la propria partecipazione all’International Champions Cup per la prossima estate, se dovesse concludere la stagione al sesto posto. La vittoria della Lazio in Coppa Italia ha infatti regalato ai biancocelesti la qualificazione diretta […] L'articolo Roma, tournée negli Usa a rischio con l’Europa League è ...