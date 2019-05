«Legion 3» | nel nuovo trailer Charles Xavier costruisce Cerebro

Legion ella - una vittima a Cagliari : 62enne muore in ospedale 3 giorni dopo il ricovero : Una commercialista di 62 anni, Simona Caddeo, è morta dopo il ricovero all' ospedale Brotzu di Cagliari per complicanze di una polmonite causata da un'infezione batterica di legionellosi. La donna, appena rientrata da un viaggio a Varese, tre giorni fa era andata al pronto soccorso perché avvertiva febbre e debolezza.

Rimini - fa la doccia in albergo e contrae la Legionella : Aveva scelto un albergo a quattro stelle per trascorrere le sue vacanze a Rimini. Ma è proprio nella struttura ricettiva di lusso che un turista 50enne, residente in provincia di Milano, ha contratto il batterio della legionella. Ora l'uomo è fuori pericolo, ma dopo aver trascorso le ferie in Romagna ha accusato un malore, con evidenti difficoltà respiratorie. È stato ricoverato d'urgenza ed è rimasto in ospedale per due settimane.Avrebbe ...