huffingtonpost

(Di giovedì 30 maggio 2019) (Testo a cura di Alessandro Gandini, Università di Milano)Quando pensiamo al ruolo delle corporations nella società, converrebbe tenere a mente ciò che Peter Thiel – imprenditore, venture capitalist, già fondatore di PayPal e oggi tra i supporter più in vista di Donald Trump – ha scritto in un articolo per il New York Times nel 2014: “competition is for losers”, la competizione è da perdenti.Se un’azienda intende creare valore in maniera duratura nel capitalismo, sostiene Thiel, deve puntare a costruire un monopolio di fatto, a stabilirsi cioè come attore principale, se non unico, nel mercato in questione.Se guardiamo ai cinque giganti dell’economia– i cosiddetti GAFAM: Google, Amazon, Facebook, Apple e Microsoft - la teoria di Thiel sembra fondata. Ognuna di queste ...

HuffPostItalia : L’economia digitale e la società oltre il lavoro - LVentureGroup : RT @spencerandlewis: Ora in diretta dal Demo day, l'evento conclusivo del programma di accelerazione di @LUISSEnLabs @LVentureGroup lancia… - LUISSEnLabs : RT @spencerandlewis: Ora in diretta dal Demo day, l'evento conclusivo del programma di accelerazione di @LUISSEnLabs @LVentureGroup lancia… -