Lecce | cosparso di alcol e dato alle fiamme | uomo ucciso a Collepasso

Blastingnews

(Di giovedì 30 maggio 2019) Una terribile tragedia si è verificata questa sera a, piccolo comune della provincia didove undi 89 anni, Antonio Leo, è stato trovato senza vita nella sua abitazione. Dprime indiscrezioni che arrivano dalla cittadina salentina si tratta, molto probabilmente, di omicidio. L'anziano, un insegnante in pensione che viveva da solo, è stato trovato nel bagno. Il suo corpo sarebbe statoprima die poi, chi lo ha, gli avrebbefuoco. Al momento sul posto ci sono i carabinieri della locale compagnia coadiuvati dai colleghi del Reparto Operativo diInterrogato il figlio Secondo quanto riporta la testata giornalistica locale online,Prima, al momento il figlio, un 48enne, si trova in caserma per essere interrogato. Sarebbe stato lui a lanciare l'allarme.I particolari su questa assurda vicenda sono davvero pochi. Sul luogo del ...

allnews24eu : Cosparso di escrementi e bruciato con le sigarette a 3 anni se si opponeva alle molestie: indagati padre e zio - Al… -