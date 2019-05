Lecce | brucia vivo il padre e confessa ' Poi ho cucinato per smorzare la tensione'

Tragedia nel Leccese : anziano bruciato vivo dal figlio : L'atroce delitto è avvenuto a Collepasso, in provincia di Lecce. Antonio Leo, 89 anni, è stato trovato carbonizzato nella sua abitazione: una villetta bifamiliare non molto distante dalla caserma dei carabinieri (appena 200 metri). Dopo un lungo interrogatorio durante la notte, Vittorio Leo, figlio della vittima, ha confessato. È stato lui a cospargere il padre di alcool per poi dargli fuoco. L'omicida, 48enne titolare di un'agenzia immobiliare, ...

