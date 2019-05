Lecce | anziano bruciato vivo nella sua abitazione | il figlio confessa l’omicidio

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2019) Cosparso di alcol e. È morto così un uomo di 89 anni di Collepasso, in provincia di. L’, come confermato dagli investigatori, è stato assassinato. L’omicidio è avvenuto mercoledì 29 maggio all’interno della suain via Don Sturzo, nel paesino del Salento. Antonio Leo, questo il nome della vittima, è morto nel pomeriggio in seguito alle ustioni riportate dopo che qualcuno lo ha inondato di alcol dandogli fuoco. L I carabinieri, intervenuti sul posto dopo una chiamata del, hanno ritrovato il corpo dell’quasi del tutto. Dopo un lungo interrogatorio in caserma, l’uomo hato di aver ucciso il padre dopo una violenta lite per futili motivi. Vittorio Leo, 48 anni, proprietario di un’agenzia immobiliare, è stato arrestato. L'articolosua: il...

