Leaf Chakra | come funziona il gioiello smart che monitora lo stress

(Di giovedì 30 maggio 2019) Abbiamo testato, ildi Bellabeat appena lanciato in Italia, pensato per le donneate che vogliono un po’ più di relax e benessere. E ci tengono are sonno, attività motoria e salute in generale ma soprattutto a farlo con un certo stile. Scordatevi quindi il solitoband di gomma, dal design essenziale che solo un nerd potrebbe apprezzare:sembra a tutti gli effetti un veroe viene quindi voglia di sfoggiarlotale. Si tratta di un ibrido tra un tracker di benessere e unojewel cherilevatore di salute. Ha una pietra naturale certificata incastonata al centro che, secondo il libretto di istruzioni, “può essere ricaricata di energia positiva”. Chi crede poco nella cristalloterapia rimarrà scettico inizialmente leggendo l’incipit del manuale di utilizzo che si apre proprio millantando i ...

