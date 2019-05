Le prime TV di Huawei sono più vicine | certificati i modelli da 55 e 65 pollici

prime bufale sul sistema operativo Huawei : vittime la data di uscita e la comparativa con Android : E anche al sistema operativo Huawei doveva capitare, proprio perché argomento molto dibattuto in questi giorni: le Prime bufale hi-tech hanno cominciato a circolare proprio in riferimento al nuovo OS proprietario della società cinese. Dunque va fornito ai nostri lettori un doveroso debunking proprio per chiarire cosa sia vero e cosa no per la nuovissima esperienza software. Partiamo dalla dalla data di uscita effettiva del sistema ...

GOOGLE vs HUAWEI/ Usa-Cina - ecco chi sono le prime vittime della guerra : Ieri GOOGLE ha deciso di toglierle la licenza Android a HUAWEI. È un nuovo capitolo dello scontro globale Usa-Cina. Gli effetti

Rassicurazioni Huawei sugli aggiornamenti : prime dichiarazioni ufficiali : Google ha messo la parola fine, almeno in via temporanea per quanto si sappia, alla collaborazione con Huawei, per allinearsi al ban imposto da Trump negli USA nei confronti del produttore cinese. Il colosso ha garantito che seguirà nel fornire aggiornamnti e patch di sicurezza agli smartphone ed ai tablet esistenti, tentando così di rassicurare gli utenti, come minuziosamente riportato in questo articolo di qualche ora fa. L'OEM ha fatto ...

Le prime smart TV di Huawei in arrivo a settembre con pannello 8K e supporto AI : Stando alle ultime indiscrezioni provenienti dal continente asiatico, Huawei lancerà le sue prime smart TV di fascia alta a settembre L'articolo Le prime smart TV di Huawei in arrivo a settembre con pannello 8K e supporto AI proviene da TuttoAndroid.

prime succulenti offerte Amazon per il Huawei P30 Lite : prezzo del P30 Pro abbattuto a maggio : Per il Huawei P30 Lite le offerte Amazon cominciano a farsi più interessanti, quelle del P30 Pro ancora di più non possono passare proprio inosservate. Sullo store di Jeff Bezos in questo inizio di seconda parte di maggio 2019 le occasioni non mancano per chi ha deciso di puntare su due device diversi dello stesso produttore, il suo top di gamma assoluto dell'ultima generazione e il corrispondente medio di gamma ma con una scheda tecnica (mai ...

Prezzo e colori Huawei Y9 prime 2019 : Il nuovo smartphone Android Huawei Y9 Prime 2019 è praticamente siamese del Huawei P Smart Z infatti entrabi i telefoni sono praticamente identici se non per qualche piccolissima differenza che ora andremo ad evidenziare.

Arriva anche il Huawei Y9 prime 2019 : semi gemello del P Smart Z : Non bastava il Huawei P Smart Z, il primo dispositivo dell'OEM ad adottare un pop-up a scorrimento per l'alloggio della fotocamera frontale (lo scopo è quello di lasciare libero lo spazio al display, in modo da fargli occupare tutta la superificie anteriore, con una soluzione di continuità molto appetibile): il produttore cinese questa volta ha voluto esagerare, sfornando anche il Huawei Y9 Prime 2019. Si tratta pressoché di un dispositivo ...

Ufficiale Huawei Y9 prime 2019 - nuovo smartphone con fotocamera a scomparsa : Huawei Y9 Prime 2019 è nuovo modello dotato di fotocamera frontale a scomparsa, così come Huawei P Smart Z. Ecco le sue feature L'articolo Ufficiale Huawei Y9 Prime 2019, nuovo smartphone con fotocamera a scomparsa proviene da TuttoAndroid.

Huawei Y9 prime 2019 avrà la fotocamera frontale a scomparsa come P Smart Z : Dopo Huawei P Smart Z, anche Huawei Y9 Prime 2019 avrà una fotocamera frontale pop-up e una tripla fotocamera posteriore. L'articolo Huawei Y9 Prime 2019 avrà la fotocamera frontale a scomparsa come P Smart Z proviene da TuttoAndroid.

Anche Huawei lavora a uno smartphone con fotocamera popup : ecco le prime immagini : Dovrebbe chiamarsi Huawei p Smart Z il primo smartphone del colosso cinese con fotocamera anteriore a scomparsa: ecco i dettagli. L'articolo Anche Huawei lavora a uno smartphone con fotocamera popup: ecco le prime immagini proviene da TuttoAndroid.

Sta arrivando anche per Huawei Mate 10 Lite l’aggiornamento B341 di aprile : prime news : Ci vorrà del tempo prima che si possa toccare con mano l’aggiornamento con Android Pie ed EMUI 9 per Huawei Mate 10 Lite, nonostante nelle ultime settimane siano arrivate conferme ufficiali importanti sotto questo punto di vista, ma al contempo non si arresta lo sviluppo software di uno smartphone molto apprezzato in Italia e nel resto d’Europa. Mi riferisco alla patch B341, con cui dovremmo toccare con mano nuove ed importanti migliorie per il ...

Nuova carrellata di rilasci per Huawei P10 Plus TIM con EMUI 9 e prime news sulla batteria : Ci sono ulteriori segnalazioni oggi 18 aprile da parte di coloro che dopo una lunga attesa stanno finalmente ricevendo l'aggiornamento con EMUI 9 per il proprio Huawei P10 Plus brandizzato TIM. Dopo il primo articolo sul tema pubblicato qualche giorno fa all'interno del nostro magazine, infatti, tocca analizzare due importanti novità questa mattina, anche perché si tratta di una versione del device più diffusa di quanto si possa immaginare ...

Subito EMUI 9 per Huawei P10 Plus TIM : prime incoraggianti segnalazioni il 14 aprile : Ci sono notizie interessanti e tutto sommato assai incoraggianti in queste ore per i non pochi utenti che dispongono di un Huawei P10 Plus TIM. Il modello brandizzato, infatti, secondo le segnalazioni di alcuni utenti sta iniziando a ricevere l'aggiornamento del sistema operativo Android Pie con interfaccia EMUI 9. Al momento si tratta ancora di casi isolati, ma la storia recente di questi prodotti ci insegna che non dovrebbero trascorrere molti ...