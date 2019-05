Le mani dei boss sui parchi siciliani Blitz fra Palermo | Enna e Messina | 11 arresti

Allerta Meteo Veneto : prosegue fino a domani il monitoraggio dei fiumi : Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile della Regione del Veneto, al fine di garantire un monitoraggio costante della situazione, ha dichiarato dalle ore 14 di oggi fino alla stessa ora di domani, lo Stato di Attenzione (criticità Gialla) di alcuni fiumi dato il livello raggiunto nelle ultime ore. Nella prima metà della giornata di domani – spiega Arpav – si avvierà una diminuzione della nuvolosità sul Veneto che, con ...

Ufo - le testimonianze dei pilota di caccia americani : "Velocità supersoniche - al di là dei limiti umani" : "Ci alziamo a 30mila piedi per poi scendere in picchiata. Trovare qualcuno là sopra non è divertente", spiega il tenente Graves. Quell'oggetto volante non identificato. "Potevano fare quello che volevano: accelerare, frenare e superare la velocità supersonica". "Qualcosa che va al di là dei limiti f

Play off Serie C - domani le semifinali : stadi verso il sold out. I pronostici dei tifosi delle 8 squadre : Play off, domani le semifinali: stadi verso il sold out. I pronostici dei tifosi delle 8 squadre impegnate domani nelle gare di andata. Play off Serie C= spettatori sugli spalti. Non è un’equazione, ma i numeri in crescita negli stadi della C per i Play off. Spicca un dato su tutti: i 18mila per Catania-Trapani ed è… ancora la vigilia del match. Anche gli altri stadi vanno verso il sold out. Ancora numeri: al 22 maggio con le ultime gare ...

Effetto Greta : l’ondata dei Verdi (che in Italia non esistono) dalla Germania al Nord : I Green diventano il secondo partito in Germania e Finlandia, il terzo in Francia e Irlanda, e avanzano in Danimarca, Olanda e Gran Bretagna. La coalizione ambientalista ottiene 70 seggi, il 18% in più, e diventa la quarta formazione a Bruxelles: ago della bilancia

Europee - ascesa dei Verdi a Bruxelles : boom in Germania - Francia - Irlanda e Finlandia. Ma in Italia non superano lo sbarramento : Entrano all’Eurocamera in 69, 17 in più rispetto alla scorsa legislatura. Sono i Verdi, che all’ultima tornata delle Europee hanno registrato un successo inedito in Germania, Francia, Finlandia e Irlanda. Un’onda che cresce sulla scia delle mobilitazioni che hanno il volto di Greta Thunberg e la partecipazione di migliaia di giovani ai Fridays for Future degli ultimi mesi. E sono proprio i giovani, soprattutto in Germania, ad ...

Europee - in Germania i Verdi sfondano rubando consensi a Merkel e Spd : a loro i voti dei giovani e contro l’attuale Ue : I Verdi sfondano in Germania diventano la seconda forza politica del Paese. Le elezioni Europee sanciscono quello che era nell’aria già da tempo, almeno dopo i risultati dell’autunno scorso in Baviera e Assia: il partito ecologista non ha solo superato il consenso dei socialdemocratici, ma è anche diventato il riferimento per il voto di protesta nei confronti della Grosse Koalition. Il boom dei Verdi ruba voti in egual misura alla ...

Fca-Renault - domani possibile annuncio : attesa per il cda straordinario dei francesi | Anche Maserati e Alfa Romeo nell'intesa : Se la fusione andrà a buon fine si creerà il colosso numero uno nel settore auto con 15 milioni di veicoli venduti ogni anno

Beach volley - World Tour 2019 Jinjiang. Doppia sconfitta azzurra : Rossi/Carambula e Abbiati/Andreatta domani a caccia dei sedicesimi : Inizia con una Doppia sconfitta, tutt’altro che imprevedibile, l’avventura nel torneo 4 stelle di Jinjiang, in Cina, per le due coppie azzurre inserite nel tabellone principale. Un pizzico di delusione è una prestazione sotto tono per Rossi e Carambula che avrebbero potuto disputare la finale del girone contro i numeri uno del ranking mondiale, i norvegesi Mol/Sorum che hanno vinto l’altra semifinale. Invece la coppia azzurra si è arresa con il ...