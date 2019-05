L’Atletico Madrid contro la Super Champions | «Creerà danni ai campionati»

Il futuro di Edinson Cavani potrebbe essere alL’Atletico Madrid : Secondo quanto riporta la radio spagnola Cadena Ser, Edinson Cavani avrebbe concluso un accordo con l’Atletico Madrid. Sarebbe lui il sostituto di Diego Costa, reduce da una stagione deludente. Il Matador è legato da contratto al Psg fino al 2020 ma avrebbe già dato il benestare al trasferimento, desideroso di intraprendere una nuova avventura. Mancherebbe solo la firma. La conclusione del colpo dipende naturalmente dall’arrivo di ...

Juanfran saluta L’Atletico Madrid : l’addio ai Colchoneros : “Sono stati anni meravigliosi, i migliori della mia carriera”. Il difensore Juanfran dice addio all’Atletico Madrid in un evento al Wanda Metropolitano ed in conferenza stampa. “Questi sono i miei ultimi giorni all’Atletico, spero di tornare presto: e’ casa mia. E’ un onore essere considerato una leggenda di questo club ed e’ incredibile che la gente pensi che io sia uno di loro”, ha ...

Mirror : c’è la concorren za delL’Atletico Madrid per Trippier : Il Mirror scrive dell’interessamento dell’Atletico Madrid su Trippier. Il terzino destro è da tempo nelle mire del Napoli che ha avviato le trattative e trovato l’accordo col calciatore. Settimane fa è stata avvistata la signora Charlotte in città ad interessarsi di case e scuole per i bimbi. Il calciatore è dotato di buon dinamismo, possiede buona capacità di corsa, è molto abile nell’effettuare cross ed assist ai compagni. ...

Calciomercato Inter – Icardi out - Thomas in : doppio intreccio con L’Atletico Madrid : l’Atletico Madrid rinnova il suo Interesse per Mauro Icardi, l’Inter monitora la situazione del centrocampista Thomas: possibili intrecci di mercato fra i due club Nel calcio, il ruolo dell’attaccante è non solo quello più ‘affascinante’, ma spesso e volentieri anche quello più importanti. Del resto, senza gol non si vince. l’Atletico Madrid lo sa bene e, vista la partenza di Antoine Griezmann con destinazione Barcellona, i Colchoneros ...

RepNa : Insigne? Per lui solo una debole offerta delL’Atletico Madrid : Dopo le dichiarazioni rilasciate da De Laurentiis su Insigne, il futuro del capitano nel Napoli non sembra poi così sicuro. Il presidente ha raccontato delle richieste di Lorenzo di essere ceduto, negli anni scorsi, e della sensazione del giocatore di non essere amato e ha aggiunto che non può certo costringere il calciatore a restare se non vuole. Parole che possono facilmente essere interpretate, scrive Marco Azzi su Repubblica Napoli, come ...

Ufficiale - Griezmann lascia L’Atletico Madrid : il Barcellona paga la clausola : Mancava solo l’ufficialità che adesso è arrivata, l’attaccante Antoine Griezmann lascia l’Atletico Madrid, la conferma è arrivata dallo stesso calciatore attraverso un post pubblicato sui profili social del club spagnolo. “Griezmann ha comunicato al’Atletico Madrid che non sara’ un giocatore biancorosso la prossima stagione”. Sempre attraverso il profilo twitter del club le parole del calciatore: ...

Calciomercato nel vivo : Griezmann comunica alL’Atletico Madrid che vuole lasciare il club! : Griezmann è pronto a far impazzire le big di tutta Europa pronte ad accaparrarsi i suoi servizi dopo la richiesta di cessione Griezmann secondo Marca avrebbe comunicato all’Atletico Madrid che vuole lasciare il club. Dopo Godin il club spagnolo potrebbe adesso perdere un’altra pedina di importanza capitale per le dinamiche di Simeone, una cessione che sembrava essere stata messa in programma dai Colchoneros. L’Atletico ...

Diego Godín saluta l’Atlético Madrid nell’ultimo match al Metropolitano : Diego Godín saluta l’Atlético Madrid nell’ultimo match al Metropolitano Foto del Atlético de Madrid C’era davvero poco in gioco per l’Atlético Madrid nell’ultima partita casalinga di questa stagione. Un’annata cominciata benissimo, sotto migliori auspici, vincendo la supercoppa europea contro gli odiati cugini del Real. Nonostante il gran avvio, però, la rojiblanca ha visto sfumare tutti i principali obiettivi ...

Napoli-Diego Costa - colpo dalL’Atletico Madrid? I dettagli : NAPOLI DIEGO Costa- Dopo una stagione leggermente deludente, il Napoli si prepara a voltare pagina e punta forte già alla prossima annata. Ancelotti ha voglia di un Napoli dal pronto riscatto, sia in campionato, sia in chiave Europea. I partenopei proveranno a migliorare la squadra soprattutto sul fronte mercato. Nelle ultime ore starebbe avanzando l’indiscrezioni […] L'articolo Napoli-Diego Costa, colpo dall’Atletico Madrid? I ...

Godin saluta L’Atletico Madrid : “sono i miei ultimi giorni qui - grazie a tutti” : Godin si unirà all’Inter nella prossima stagione, ma prima ha voluto salutare i tifosi dell’Atletico Madrid che lo hanno tanto amato “Mi sento un po’ nervoso, molto più di quando affronto una partita. Voglio ringraziare tutto l’Atletico Madrid: compagni di squadra, fisioterapisti, staff tecnico, leggende, famiglia e dirigenti. Questi sono i miei ultimi giorni coi colchoneros, le mie ultime due partite. Volevo ...

Inter - Godin ha indetto una conferenza stampa per salutare L’Atletico Madrid : Atletico Madrid ai saluti con il difensore centrale Godin che oggi parlerà in conferenza stampa per annunciare l’addio L’Atletico Madrid ha indetto una conferenza stampa per oggi alle ore 13, senza specificare con esattezza l’argomento che si tratterà all’Interno della conferenza. Tutto lascia però presagire che sarà il momento dei saluti tra i Colchoneros e Godin. Il difensore uruguayano annuncerà l’addio al ...

Claudio Pasqualin : “Conte al 50% va alla Roma - Icardi alL’Atletico Madrid” : Il procuratore Claudio Pasqualin, ai microfoni de ‘La Politica nel Pallone‘ su Gr Parlamento, ha parlato del futuro di Conte e non solo. Nel dettaglio, le sue parole sull’ex ct della nazionale: “Conte? In questo momento la Roma è favorita tra tutte le altre pretendenti, che sono le top italiane come l’Inter, ed europee, con il Psg deciso ad arrivare all’obiettivo. Pallotta sembra propenso a fare lo ...

Liga - L’Atletico Madrid crolla con l’Espanyol : L’Atletico Madrid è crollato, in trasferta, contro l’Espanyol. All’RCDE Stadium di Barcellona, i Colchoneros hanno perso per 3-0. Nel primo tempo c’è stata l’autorete di Godin; nella ripresa la doppietta di Iglesias (con secondo sigillo dagli undici metri). RISULTATI 36^ GIORNATA Siviglia – Leganes 0-3 Levante – Rayo Vallecano 4-1 Espanyol – Atletico Madrid 3-0 Alaves – Real Sociedad ...

Liga spagnola : L’Atletico Madrid vince e rimanda la festa del Barcellona : L’Atletico Madrid ha vinto contro il Valencia per 3-2, rimandando dunque la festa del Barcellona al prossimo weekend L’Atletico Madrid si impone 3-2 sul Valencia in casa nell’anticipo della 34/a giornata della Liga e rimanda la festa scudetto del Barcellona. A sugellare il successo degli uomini di Simeone i gol di Morata al 9′ del primo tempo, di Griezmann al 4′ della ripresa e di Correa al 36′ del ...