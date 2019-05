optimaitalia

(Di giovedì 30 maggio 2019)dei- acronimo di "5 Seconds Of Summer" - arriva come prima anticipazione del nuovo album, seguito ideale di "Youngblood" (2018) e che vedremo nel 2020. Austrialiani di Sydney, iscelgono ancora l'elettronica dopo aver imitato il punk all'inizio della carriera e ci presentano un singolo claustrofobico e ossessivo, accompagnato da unin cui ci immergiamo nell'acqua, ci perdiamo dentro una caverna e camminiamo tra pareti in fiamme.Un pad apre il brano e introduce la voce di Luke Hemmings, alterata dall'autotune fino alle note più alte e che dopo i primi secondi troverà il beat deciso di Ashton Irwin, una sequenza che volge lo sguardo verso Closer dei Nine Inch Nails ma anche verso il rullante di Rag Doll degli Aerosmith. Il basso sintetico traccia la profondità del pezzo, fino a quando incontriamo un coro di voci ottenute e con l'harmonizer e con il vocoder. La ...

OptiMagazine : L'amore contraddittorio e immaturo secondo Easier dei @5SOS (video, testo e traduzione) - ConteJay77 : @ilmochi @BullaInterista @dovidovi20 Ecco, esatto, ha un amore per il contraddittorio pari a quello che ho io per i… -