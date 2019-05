La star di YouTube St3pny multato dalla Guardia di Finanza risponde alle accuse | ho

eurogamer

(Di giovedì 30 maggio 2019) Nella giornata di ieri il sito AGI riportava una notizia in cui si parlava di un famosissimor,, che avrebbe evaso le tasse. Ladiha affermato che ladiavrebbe evaso un milione di Euro in 5 anni. Per la precisione, il sito AGI riporta che "non ha evaso tasse per un milione di Euro, ma Iva per 400 mila Euro; in più non ha dichiarato 600 mila Euro di redditi in cinque anni, che in termini di tasse equivalgono a circa 200 mila Euro". Inoltre, come scoperto da Fanpage, lanon ha denunciato il "creator", mapoiché tra i tipi di lavoro autonomo, quello dinon era previsto. Ora, però, la professione dir è regolarmente riconosciuta.In seguito alla vicenda, ecco arrivare le dichiarazioni ufficiali di:Leggi altro...

MV7y52s3X4Uz5zD : RT @SBFIVE_italia: Seconda parte del dietro le quinte di Hotel Star the series - Matioski : Alle 16:00, nella nuova puntata del MATIOSKI SHOW, parleremo di: - Venom sarà (di nuovo) il cattivo di Spider-Man 3… - KRujipa : RT @SBFIVE_italia: Seconda parte del dietro le quinte di Hotel Star the series -