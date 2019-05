La sinistra astratta muore schiacciata dalla realtà

huffingtonpost

(Di giovedì 30 maggio 2019) Le elezioni insegnano ma non hanno scolari. Parafrasando un concetto di un grande del Novecento, Antonio Gramsci, potremmo commentare così il dibattito post elettorale europeo che si è aperto in quella area politica italiana che abitualmente viene chiamata “”.Il primo problema che emerge palese è quello del metodo della discussione: la tendenza a ignorare la profondità dei fenomeno politici, che assumono oramai di anno in anno proporzioni molto significative e sconvolgenti, e a restare in una dimensione epifenomenica, dei numeri e delle percentuali. Nell’illusione che, spostando una lista di qua o di là, come se la politica fosse un risiko qualsiasi, si possa in modo meccanico ed astrattissimo determinare scenari.Ma, nel metodo, si nasconde anche il merito: questo astrattismo trova il suo nutrimento nel rifiuto di prendere ...

