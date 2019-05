La salute non ha etnia a Roma

Pediatria : la salute del cuore non è solo un affare da adulti - la prevenzione inizia da piccoli : La salute del cuore non è solo ‘cosa’ da adulti. Le malattie cardiovascolari, prima causa di morte e di spesa sanitaria nelle società avanzate, si manifestano in età adulta, ma affondano le radici nell’infanzia. Lo assicurano i pediatri italiani che, al 75esimo congresso della Società italiana di Pediatria (Sip) in corso a Bologna, presentano il primo ‘Manuale sul rischio cardiovascolare in età pediatrica e ...

“La sua salute…”. Mara Venier e l’addio a Domenica In. Ed è terremoto in Rai. Fan dispiaciuti : “Senza di te non è più domenica” : C’è qualcosa che non torna sulla vicenda di Mara Venier in Rai. insomma, in parole povere, la conduttrice tornerà anche il prossimo anno? Ci pensa la Zia Mara a rispondere e lo fa sulle pagine del settimanale Gente. Il volto Rai spiega che ancora non sa nulla sul suo futuro nel programma anche se, pare, Viale Mazzini la voglia ancora fortemente a partire dal prossimo settembre. Se così fosse, cosa sceglierà di fare Mara Venier? Intanto, ...

La tiroide è la vera padrona della nostra salute : i segnali del tuo corpo che non puoi sottovalutare : Vi sentite depresse, apatiche, soffrite di ansia, tachicardia, non riuscite a rimanere incinta e lamentate sbalzi umore? Fatevi controllare la tiroide, una piccola ghiandola posizionata nella parte anteriore del collo, così importante da essere considerata vitale, perché in sua assenza è impossibil

“La sua salute…”. Mara Venier e l’addio a Domenica In. Ed è terremoto in Rai. Fan dispiaciuti : “Senza di te non è più domenica” : C’è qualcosa che non torna sulla vicenda di Mara Venier in Rai. insomma, in parole povere, la conduttrice tornerà anche il prossimo anno? Ci pensa la Zia Mara a rispondere e lo fa sulle pagine del settimanale Gente. Il volto Rai spiega che ancora non sa nulla sul suo futuro nel programma anche se, pare, Viale Mazzini la voglia ancora fortemente a partire dal prossimo settembre. Se così fosse, cosa sceglierà di fare Mara Venier? Intanto, ...

Sophie Turner - non solo Game of Thrones : «I social? Possono far male alla salute» : Sophie Turner in X-Men Dark PhoenixSophie Turner in X-Men Dark PhoenixSophie Turner in X-Men Dark PhoenixSophie Turner in X-Men Dark PhoenixSophie Turner in X-Men Dark PhoenixSophie Turner in X-Men Dark PhoenixSophie Turner in X-Men Dark PhoenixSophie Turner in X-Men Dark PhoenixSophie Turner in X-Men Dark PhoenixSophie Turner in X-Men Dark PhoenixSono le undici del mattino e Sophie Turner è già reduce da un servizio fotografico, come si evince ...

Ligabue - il dramma di salute : "Ho avuto paura di non cantare più" : Luciano Ligabue, a 10 mesi da un compleanno molto importante e a un passo dal tour negli stadi italiani, racconta a Vanity Fair la sua operazione alle corde vocali e la paura di dover appendere al chiodo il plettro e il microfono. "Ho avuto paura di non poter tornare a cantare: se la porta dietro ch

Francesco Chiofalo - il reale stato di salute : “Non posso più guidare” : Francesco Chiofalo svela le sue reali condizioni di salute dopo l’intervento per il tumore al cervello: “Ecco perché non ne parlo. Purtroppo non posso più guidare”. La confessione-verità su come sta il fidanzato di Antonella Fiordelisi Francesco Chiofalo ha ritrovato il sorriso al fianco di Antonella Fiordelisi, dopo aver affrontato una delicata operazione al cervello […] L'articolo Francesco Chiofalo, il reale stato di ...

Formula 1 - non c’è pace per Niki Lauda : nuovi problemi di salute per l’ex pilota austriaco : Il presidente non esecutivo della Mercedes è stato trasferito in una clinica privata svizzera per problemi ai reni Non c’è pace per Niki Lauda, il presidente non esecutivo della Mercedes è stato ricoverato presso una clinica privata in Svizzera per problemi ai reni, sottoponendosi ad un trattamento di dialisi resosi necessario per migliorare le proprie condizioni. © Photo4 / LaPresse L’ex pilota austriaco ha dovuto far fronte ...

salute e bellezza - un approccio non invasivo per contrastare le occhiaie : vitamina A e radiofrequenza : Si sa, l‘orologio non si ferma, gli anni passano e la nostra pelle ne è il testimone. Ma esistono dei modi per rallentare quel processo senza ricorre alla chirurgia. Tramite interventi soft senza bisturi e nuove applicazioni della vitamina A si possono combattere gli inestetismi della pelle e le temute occhiaie soprannominate “dark circle”. Questo sono solo alcune delle novità presentate al 40esimo congresso nazionale della ...

Maisie Williams ha parlato di social e salute mentale e non poteva essere più onesta di così : #staystrong The post Maisie Williams ha parlato di social e salute mentale e non poteva essere più onesta di così appeared first on News Mtv Italia.

Italiani lenti a cambiare per la propria salute - aumentano i malati cronici e le persone non autosufficienti : Italiani ancora lenti a cambiare abitudini nocive per la salute come fumo, sedentarietà e alimentazioni scorrette, ma nel Bel Paese si muore sempre meno, grazie soprattutto ai miglioramenti nell’assistenza sanitaria e ai traguardi della medicina moderna. Sono questi, in estrema sintesi, i dati emersi dalla XVI Edizione del Rapporto Osservasalute, curato dall’Osservatorio Nazionale sulla salute nelle Regioni Italiane. Un dato rilevante per la ...

Spread - Salvini : “Non sono preoccupato dall’aumento - prima viene diritto al lavoro e alla salute” : “preoccupato? Assolutamente no, perché prima viene il diritto al lavoro, alla vita e alla salute degli italiani”. Lo ha affermato il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, rispondendo alle domande dei giornalisti se fosse preoccupato del fatto che lo Spread aumenti ogni volta che lui fa riferimento alla necessita di superare i vincoli europei. “Io voglio dare lavoro agli italiani. Se ci sono delle regole europee che ...

L’appello dei Prodigy per la salute mentale : “Non soffrite in silenzio” : La morte di Keith Flint, in quel tragico 4 marzo, è ancora un silenzio assordante, ma non abbastanza da mettere il resto a tacere: l'appello dei Prodigy a tutti i fan (e non solo) è una spinta a non lasciarsi andare, a non prendere quella direzione senza ritorno che diventa un buco nero capace di divorare. La band di Breathe e Firestarter, nelle ultime ore, ha pubblicato un messaggio di speranza e incoraggiamento rivolto a tutte le persone che ...

Vaccini - convengono e non solo alla salute : in Italia la prevenzione farebbe risparmiare 440 milioni di euro : Nel panorama sempre molto dibattuto dei Vaccini, si prospetta un altro punto di vista, quello economico. Infatti vaccinarsi converrebbe e non solo alla salute. Per ogni euro investito in vaccinazione ne tornerebbero 2,50 in termini di gettito fiscale e 20 in termini di risparmi previdenziali. E’ quanto calcola ALTEMS – Alta Scuola di economia e management dei sistemi sanitari – in occasione del convegno “Vaccinarsì consapevolmente… ...