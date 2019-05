La Sai L’Ultima? | tre squadre di barzellettieri nella ‘Digital Edition’ Ci sarà anche la

davidemaggio

(Di giovedì 30 maggio 2019) Romina Pierdomenico ed Ezio Greggio Il prime time di Canale 5 resterà acceso in estate: ad intrattenere il pubblico della rete ammiraglia Mediaset ci penseràEzio Greggio con La Sai L’Ultima?, il celebre programma andato in onda, per l’ultima volta, nel 2008. Arrivato alla sua dodicesima edizione, lo show di, le cui registrazioni sono già iniziate, si arricchirà di nuovi meccanismi e darà ampio spazio al mondo di internet e dei social (da qui il sottotitolo Digital Edition). Tra le novità più significative è da annoverare la divisione deiin gara in tredistinte guidate, di puntata in puntata, dai comici Biagio Izzo, Scintilla e Maurizio Battista. Nino Formicola, invece, darà vita all’insolito ruolo del “notaio“. Ci sarannoValentina Persia, Alessandro Paci e Geppo Show, che potranno essere utilizzati come ...

AndriaClaucio : RT @GiuliaGenito: @PaolaMaria76 @Solegiallorosso ??ritwittato da Paola cn le farfalline:Neghi l'evidenza! Pure bugiarda e razzista!Rispetta… - ElicrinaMacrina : @JamesB04016 James è vero perchè 75.000 è l'ultima aliquota del 43%. Però non può essere uno stipendio annuo di 2 m… - Ariel2575 : RT @aforista_l: “Ci sarà la morte lo sai amore mio ci saranno l’infelicità e gli ultimissimi giorni non si dimentica mai nulla, le parole e… -