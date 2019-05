La Roma smentisce la notizia della vendita del club

Matteo Salvini smentisce le indiscrezioni : “Io e Francesca Verdini non ci siamo lasciati”. E pubblica una foto Romantica insieme : “Bacioni a tutti voi Amici da me e Francesca, vi vogliamo bene!” e una foto di loro due insieme con lei che gli dà un bacio sulla guancia. Così il vicepremier Matteo Salvini ha voluto smentire con un post sui social l’indiscrezione secondo cui era finita la sua storia d’amore con Francesca Verdini, 28enne figlia del politico di Forza Italia Denis Verdini. Attualità ...

Roma-Qatar : conferme dalla Francia - ma Pallotta smentisce : Trattativa Qatar Roma – Non accennano a placarsi le voci di un interessamento per la Roma da parte della Qatar Sports Investments. Come riporta l’ANSA, a rilanciare la voce di trattative in corso del fondo che fa capo all’emiro Al Khelafi, già proprietario del Paris Saint-Germain, per l’acquisto del club giallorosso, è il quotidiano francese […] L'articolo Roma-Qatar: conferme dalla Francia, ma Pallotta smentisce è stato ...

Roma - dalla Francia 'Trattative con il Qatar'. Pallotta smentisce 'Niente di vero' : ... direttore de 'L'Observatoire du Qatar', che ha ammesso come 'l'interesse del QSI vada letto come una voglia di sensibilizzazione del Paese attraverso lo sport. Il Psg insomma - ha spiegato Ennasri - ...

Roma - dalla Francia insistono : sirene dal Qatar - ma Pallotta smentisce [DETTAGLI] : La Roma nel mirino del Qatar Sports Investments. A rilanciare la voce di trattative in corso del fondo di Al Khelaifi, già proprietario del Psg, per l’acquisto del club è il quotidiano ‘Le Parisien’. La notizia è stata, però, smentita da James Pallotta, il quale parla di fake news. Secondo “Le Parisien”, l’interesse di Al Khelaifi per la Roma va ricercato nell’ennesimo fallimento in Champions ...

Roma - il Qatar insiste? Pallotta smentisce : "È tutto falso" : ... direttore de 'L'Observatoire du Qatar', il quale ammette: 'L'interesse del QSI va letto come una voglia di sensibilizzazione del Paese attraverso lo sport. Il Psg, quindi, non sarà più l'unica ...

«Stanchi del Psg - gli arabi vogliono la Roma». Ma Pallotta smentisce : Cavalcando le indiscrezioni de 'Il Corriere dello Sport' , il giornale transalpino riporta la notizia di un interessamento concreto del fondo arabo nei confronti del club di James Pallotta, svelando ...

Siri - La Verità : “Pm di Roma smentisce. L’intercettazione sui 30mila euro al sottosegretario? Falsa - non esiste” : Il caso Armando Siri potrebbe vivere un colpo di scena. Mentre le forze di governo si stanno scontrando sulle dimissioni o meno del sottosegretario al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che ha detto di voler decidere solo dopo aver incontrato l’esponente della Lega e “averlo guardato negli occhi”, La Verità pubblica una rivelazione attribuita a uno dei pm Romani che ...

Torino - Petrachi non smentisce le voci sulla Roma e attacca Cairo : 'Ingiuste le sue parole' : Una voce rincorrente da mesi, che ha trovato sempre più spazio su giornali, siti e media senza essere mai smentita: il direttore sportivo del Torino, Gianluca Petrachi, sarà il prossimo responsabile ...

CdM - Salvini : "Siri resta. No al Salva Roma" <br> Ma Il M5s smentisce lo stralcio : Consiglio dei ministri al via in serata a Palazzo Chigi. Luigi Di Maio, in rotta con l’alleato di governo per il caso Siri e che oggi ha attaccato Matteo Salvini anche sul 25 aprile, è arrivato in ritardo, dopo le 21. Caso Siri, M5S torna all'attacco: 'Ecco 4 domande per la Lega' M5s ancora sul piede di guerra per il caso Siri, il sottosegretario ai Trasporti raggiunto da un ...

Cdm infuocato : scontro sul "salva Roma" |Per Salvini è stralciato - M5s smentisce |Convocato un vertice per domani mattina : Assente il vicepremier e ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, impegnato nella registrazione di una trasmissione televisiva

CdM - Salvini : "Siri resta. No al Salva Roma" <br> Ma il M5s smentisce lo stralcio : Consiglio dei ministri al via in serata a Palazzo Chigi. Luigi Di Maio, in rotta con l’alleato di governo per il caso Siri e che oggi ha attaccato Matteo Salvini anche sul 25 aprile, è arrivato in ritardo, dopo le 21. Caso Siri, M5S torna all'attacco: 'Ecco 4 domande per la Lega' M5s ancora sul piede di guerra per il caso Siri, il sottosegretario ai Trasporti raggiunto da un ...

Cdm infuocato : scontro sul salva-Roma |Per Salvini è stralciato - M5s smentisce |Convocato un vertice per domani mattina : Assente il vicepremier e ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, impegnato nella registrazione di una trasmissione televisiva

Governo zoppo in Cdm : Di Maio arriva in ritardo | Salvini : ok dl crescita - stralciato 'salva Roma' | M5s smentisce | Live : Assente il vicepremier e ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, impegnato nella registrazione di una trasmissione televisiva

Governo zoppo in Cdm : Di Maio arriva in ritardo | Salvini : ok dl crescita - 'salva Roma' stralciato | M5s smentisce : "Falso" | Live : Assente il vicepremier e ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, impegnato nella registrazione di una trasmissione televisiva