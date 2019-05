La Puglia conquista Raoul Bova L' attore acquista una masseria in Valle d' Itria

huffingtonpost

(Di giovedì 30 maggio 2019) Lahato un altro illustre vip.ha infattito laSan Giovanni, un struttura della seconda metà dell’Ottocento nelle campagne di Montalbano, una frazione di Fasano a circa 15 chilometri dalla città. Visualizza questo post su InstagramUn post condiviso da(@gram) in data: 24 Mag 2019 alle ore 7:48 PDTL’annuncio dell’acquisto è stato dato dall’47enne con un post su Instagram: “Un mio sogno. Un sogno che iniziava qualche anno fa e che ora è diventato una magica realtà. Si vede e si sente quando le cose sono fatte con il cuore, ve lo garantisco!”. View this post on InstagramA post shared bySan Giovanni (@sangiovanni) on Jul 20, 2018 at 6:15am PDTLasi trova nel cuore dellatra le distese di ulivi secolari ...

